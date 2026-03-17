Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Superàvit de ManresaCursa de la Dona de ManresaLux TourGosseta MarisolFotos Transéquia 2026Vaga ensenyament
instagramlinkedin

CRÍTICA / TEATRE

El dilema de la maternitat puja a l'escenari

El grup Naltrus, de Santa Coloma de Queralt, va fer una correcta representació de "Red Pontiac" al concurs de Fals

El grup de teatre de Santa Coloma de Queralt va portar "Red Pontiac" al concurs de Fals / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Assumpta Pérez Treviño

Manresa

La setena peça inclosa al Concurs de teatre de Fals portava el grup de teatre de Santa Coloma de Queralt, Naltrus, a l’escenari del Casal del poble amb l'obra de Pere Riera "Red Pontiac".

L'obra situa a l’espectador en un parc on coincideixen dues dones cada tarda: la Lourdes i la Maite. No han parlat mai, però aquella tarda, dona per encetar una conversa: la Lourdes empaita el seu fill perquè bereni una mica, la Maite empaita la seva operadora de telefonia perquè li arreglin el telèfon de casa. Les diferències entre les dues dones són evidents des d’inici: la Lourdes és una entregadíssima mare, li agraden les criatures i en voldria tenir més. La Maite, en canvi, és mare, però dista molt de la imatge de mare entregada, més que mare, ha tingut un fill. Les vides de les dues dones són molt diferents malgrat el denominador comú de la maternitat, que la viuen amb moltes diferències. La Lourdes es va casar per criar i tenir un home al costat. La Maite es va casar per tenir sexe. I de la mateixa manera que la Lourdes va tenir un fill perquè així ho volia, en canvi, la Maite no tenia instint maternal, ni el té, va ser la pressió del seu marit i la convenció que la van portar a ser mare.

El grup de teatre van fer una interessant i correcta posada en escena, ben lluïda tot i que el ritme del muntatge va tenir a una pausada lentitud, amb cert arrossegament del text i pauses i silencis que contribuïen a aquest alentiment quan la peça requereix un ritme més rítmic i precís.

El proper 18 d’abril, el Concurs tancarà l’edició d’enguany amb "In Memoriam" de Lluís Pascual, a càrrec del Grup teatral de Capellades.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
El sènior del Manresa Rugby Club venç a domicili el segon equip del Químic ER (20-38)

Auren refuerza su área de Derecho Tecnológico con la incorporación de Carlos Rivadulla como nuevo socio

Centres educatius de Vilanova del Camí registren seguiment diferent en la vaga, amb perspectiva d'increment divendres

30a Cursa Popular de Vilanova del Camí amb gran èxit de participació

El Club d'Esquí Solsona celebra la seva tradicional Cursa Social en una jornada festiva

Un incendi a prop de les vies obliga a interrompre l'R4 a Barcelona entre plaça Catalunya i Sants

Necrològiques del 18 de març del 2026

L'ADF de Copons reforça la seva preparació per a la campanya d'incendis amb nova maquinària i exercicis pràctics

Tracking Pixel Contents