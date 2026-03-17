CRÍTICA / TEATRE
El dilema de la maternitat puja a l'escenari
El grup Naltrus, de Santa Coloma de Queralt, va fer una correcta representació de "Red Pontiac" al concurs de Fals
La setena peça inclosa al Concurs de teatre de Fals portava el grup de teatre de Santa Coloma de Queralt, Naltrus, a l’escenari del Casal del poble amb l'obra de Pere Riera "Red Pontiac".
L'obra situa a l’espectador en un parc on coincideixen dues dones cada tarda: la Lourdes i la Maite. No han parlat mai, però aquella tarda, dona per encetar una conversa: la Lourdes empaita el seu fill perquè bereni una mica, la Maite empaita la seva operadora de telefonia perquè li arreglin el telèfon de casa. Les diferències entre les dues dones són evidents des d’inici: la Lourdes és una entregadíssima mare, li agraden les criatures i en voldria tenir més. La Maite, en canvi, és mare, però dista molt de la imatge de mare entregada, més que mare, ha tingut un fill. Les vides de les dues dones són molt diferents malgrat el denominador comú de la maternitat, que la viuen amb moltes diferències. La Lourdes es va casar per criar i tenir un home al costat. La Maite es va casar per tenir sexe. I de la mateixa manera que la Lourdes va tenir un fill perquè així ho volia, en canvi, la Maite no tenia instint maternal, ni el té, va ser la pressió del seu marit i la convenció que la van portar a ser mare.
El grup de teatre van fer una interessant i correcta posada en escena, ben lluïda tot i que el ritme del muntatge va tenir a una pausada lentitud, amb cert arrossegament del text i pauses i silencis que contribuïen a aquest alentiment quan la peça requereix un ritme més rítmic i precís.
El proper 18 d’abril, el Concurs tancarà l’edició d’enguany amb "In Memoriam" de Lluís Pascual, a càrrec del Grup teatral de Capellades.
Subscriu-te per seguir llegint
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions