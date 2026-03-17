Els millors músics joves del país competiran a Manresa i Montserrat
El Conservatori de la capital bagenca i el monestir acullen aquest proper cap de setmana el 10è Premi BBVA de Música al Talent Individual
El concurs aplegarà 104 participants a la ciutat, de 12 a 19 anys, 18 dels quals passaran a la final del diumenge a la Sala de la Façana de l'abadia
El centre amfitrió que dirigeix Robert Baquero presenta 11 candidats a un certamen amb tres categories d'edat; l'entrada és lliure per al públic
El Conservatori Municipal de Música de Manresa acollirà aquest dissabte 21 de març els 104 participants en el 10è Premi BBVA de Música al Talent Individual, un conjunt de joves intèrprets de 12 a 19 anys procedents de 20 conservatoris d'arreu del país, 11 dels quals de l'entitat amfitriona. Els 18 millors de la semifinal del dissabte -que tocaran el repertori escollit prèviament, en sessions obertes al públic- participaran diumenge al matí en la final al monestir de Montserrat. El certamen està convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport de BBVA i coorganitzat amb l'Associació de Conservatoris de Catalunya, l'Ajuntament de Manresa i l'Abadia de Montserrat.
"El premi va néixer el 2016 i la primera edició es va celebrar a Manresa", ha recordat Belén Latorre, directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, en la presentació de l'edició d'un projecte que és itinerant. "Ara, estem molt contents de tornar", ha afegit. El certamen és un dels nou premis en diferents modalitats artístiques i culturals que convoca l'organisme que va heretar els concursos que patrocinaven les antigues obres socials de les Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa. El Premi BBVA de Música al Talent Individual va ser una creació de la mateixa fundació amb la vocació d'incentivar el talent dels estudiants, tal com ja es fa en l'esfera professional amb el Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra.
Latorre ha apuntat que "durant deu anys, han passat pel premi 1.100 alumnes" i ha esmentat que el concurs "va néixer a Manresa per la seva tradició musical". Així mateix, la directora ha recordat noms com els de Xavier Ricarte, el manresà actualment resident a Hamburg que va guanyar ara fa una dècada i avui dia és un reconegut pianista.
Sis aules per avaluar els participants
La semifinal amb els 104 participants, sorgits d'unes seleccions prèvies als conservatoris, se celebrarà dissabte al conservatori manresà de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Cada concursant interpretarà una o dues peces del repertori que hauran triat amb els seus professors -una decisió que depèn de llargada de les peces- i serà avaluat pel jurat. Hi haurà sis aules i sis jurats, presidits cadascun d'ells pel jurat de la final, format per Manel Valdivieso (president), Dolors Cano, Jaume Cortadellas, Jordi Camell, Peter Thiemann i Marta Valero. El premi és obert a qualsevol instrument.
Els 18 finalistes actuaran diumenge al matí (9.30 h) a la Sala de la Façana del monestir de Montserrat, el mateix lloc on a les 17 h s'iniciarà l'acte de lliurament de premis, presentat per la periodista Elisabet Carnicé. Durant l'acte, el públic podrà gaudir de l'actuació de Daniel Picón, violinista guanyador en la categoria Jove de la darrera edició i ex-alumne del Conservatori de Manresa.
Tres categories en joc
El Premi BBVA de Música al Talent Individual té tres categories: Aleví, de nois i noies fins a 14 anys, amb un premi de 500 euros (si el jurat atorga mencions, 200 euros cadascuna); Júnior, fins a 16 anys, 1.000 euros i 300 a les mencions; i Jove, fins a 19 anys, i 1.500 euros i 400 a les mencions. La recompensa econòmica es destina a la formació musical o bé a la compra d'instruments, partitures o altres materials de música. Així mateix, l'Associació de Conservatoris de Catalunya lliurarà uns Premis Especials a la millor interpretació d'una obra d'un compositor català, dotats amb un lot de partitures valorat en 100 euros.
"La nostra vocació és incentivar el talent jove i motivar-lo en els seus estudis per tal que emprendre una carrera professional", ha apuntat Belén Latorre: "alhora, que la seu sigui itinerant respon a la voluntat de reconèixer la molt bona feina que fan els professionals dels conservatoris del país".
Compromís amb l'educació
Carles Monroy, director comercial de banca privada de BBVA Manresa, ha anotat "el compromís amb la cultura i l'educació" de l'entitat. "L'educació és la base de tot, el pilar fonamental, i la música va més enllà de l'art, és part de l'educació integral de les persones", ha conclòs, fent incís en què el premi que patrocina l'ens bancari "vol ser un estímul" pels joves estudiants.
Per la seva part, Lito Iglesias, president de l'Associació de Conservatoris de Catalunya, un organisme amb 28 centres associats, ha destacat la importància de tenir un premi adreçat a nois i noies "en una edat en la qual es manifesten les vocacions", ja que "hi ha nens i nenes que entren al conservatori essent uns adolescents i en surten com a homes i dones adults". Alhora, Iglesias ha destacat que aquests estudiants "a més de la música, també cursen els estudis generals, com qualsevol company de la seva edat, i això és un exemple de disciplina i compromís, dues virtuts que fan falta en la societat actual". El 10è aniversari del premi coincideix amb el 20è de l'associació.
Manresa, amfitriona
Robert Baquero, el director del conservatori de la capital bagenca, ha volgut fer especial esment de "l'orgull" que significa "presentar onze intèrprets al concurs". El responsable del centre educatiu ha comentat que "arribar a la final o guanyar no deixa de ser una anècdota, perquè tot el procés previ, el treball que fan els alumnes i els professors, és el mateix; si guanya un, guanyem tots".
Pol Huguet, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Manresa, ha aprofitat l'acte amb la premsa per convidar els participants i les seves famílies a conèixer els atractius turístics i culturals de la ciutat. "El premi és una oportunitat per escoltar bona música", ha afegit.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat