Literatura catalana
Empar Moliner: "Quan jo vaig començar a escriure el 1999, el català ja es moria. I anem fent"
L'escriptora torna a la novel·la després de guanyar el Ramon Llull del 2022 amb 'Instruccions per viure sense ella'
David Morán
Empar Moliner (Santa Eulàlia de Ronçana, 1966) va guanyar el premi Ramon Llull del 2022 amb una novel·la sobre la menopausa i la maternitat i ara, quatre anys després, esprinta per arribar a temps a la foto finish de Sant Jordi amb 'Instruccions per a viure sense ella' (Columna), un pla mestre i deliberadament tragicòmic per continuar facturant des del més enllà. "Com sempre dic, tots els meus llibres estan basats en fets reals i tots són ficció", aclareix l'escriptora i periodista mentre presenta en societat, negroni en mà, Clàudia Pruna, una periodista que ho vol deixar tot preparat per continuar publicant articles malgrat el petit inconvenient d'estar morta. El fet d'escriure'ls, poc compatible amb el rigor mortis, ho deixarà en mans d'un bibliotecari fitxat i alliçonat per a l'ocasió.
Un cara a cara amb la posteritat que Moliner, poc amant del que és cerimoniós, transforma en un retrat incòmode de la família "no com a refugi, sinó com a supervivència col·lectiva". "Ara a les sèries no les anomenen tragicomèdies, sinó dramedies, i això podria ser això", defensa des d'un dels sofàs del Dry Martini. "Si comparteixo alguna cosa amb la protagonista és que pot ser llegida amb una autoparòdia", afegeix. L'humor, una vegada més, és essencial a l'hora de maniobrar per una història plena de pragmatisme sarcàstic i amors mal expressats.
"L'humor és arma i armadura —assegura—. Per fer crítica, t'has de posar al centre: si fas broma de catalans sent catalana, tot puja". De fons, travessant tot el llibre, els sospirs per un ofici en aparent perill d'extinció. "Parlem d'un món, el dels articles i l'escriptura en diaris, que desapareix. Fa temps que diuen que s'acaba, però quan jo vaig començar a publicar el 1999 el català ja s'estava morint. I anem fent", ironitza. A la novel·la, tot això es tradueix en una crítica "a l'escriptura lleugera de diaris, als qui no trien les paraules". "Si faig un article en què només importa de què parlo, el que estic fent és una carta al director de les d'abans", reflexiona.
La protagonista d''Instruccions per a viure sense ella', és clar, és tot el contrari, per la qual cosa algunes de les escenes més còmiques del llibre arriben amb les tremendes esbroncades que rep el seu escrivent per tractar els lectors d'idiotes amb, per exemple, un punt final innecessari i redundant. "S'enfada amb l'obvietat", relativitza Moliner, per a qui els avenços tecnològics i els nous models informatius no fan més que subratllar la importància de l'escriptura. "Quan no hi havia mòbils, tenia sentit córrer per dir que la guerra s'havia acabat i, tot seguit, desplomar-se. Ara només ens podem aferrar a la literatura", sentencia.
En paral·lel, i mentre defensa que qui "llegeix ficció i en paper té uns altres ulls, uns de més intel·ligents", l'autora de 'T'estimo si he begut' llisca una reflexió al voltant de les cures, l'envelliment i, en fi, els contratemps de saber-se més a prop de la meta que de la línia de sortida. "Fer-se gran, diuen, és una oportunitat. ¿De què? ¿De beure menys? Comences sent intolerant a la lactosa i acabes sent intolerant a tot. Som en un punt de la vida en què no es pot dir que la menopausa és una merda", lamenta.
