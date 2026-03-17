Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
Neus Flotats Rovira és l'encarregada de coordinar els desplaçaments i les agendes dels ballarins i la banda de la cantant de Sant Esteve Sesrovires
El talent de la Catalunya central no només brilla a l'escenari del Lux Tour de Rosalía. La cantant de Sant Esteve Sesrovires atrau totes les mirades del públic quan s'apuja el teló, però el gran muntatge que recorrerà 31 ciutats i s’acosta al milió d’entrades venudes no seria el mateix sense la contribució d’una jove de 25 anys de Castellnou de Bages: Neus Flotats Rovira.
Aquesta bagenca ja va treballar amb Rosalía al Motomami World Tour i ara repeteix experiència, segons ha pogut saber aquest diari. Flotats és la B-party Road Manager del Lux Tour, és a dir, la responsable logística i operativa dels desplaçaments i de la coordinació durant els concerts de la banda i dels ballarins.
És qui gestiona l’agenda de l’elenc i vetlla perquè tota la maquinària funcioni amb precisió, assegurant que tothom arribi a temps i que l’espectacle pugui començar puntualment. Una feina a l’ombra, però imprescindible, que la converteix en una figura clau per al bon funcionament de la gira.
Flotats s’havia format en una acadèmia especialitzada en la indústria musical quan va rebre l’oportunitat d’incorporar-se a l’equip de Rosalía. Ho va fer com a road manager del cos de ball, el seu primer pas dins d’una gran gira internacional. Des d’aleshores, no només va participar en el mediàtic Motomami World Tour, sinó que també ha viscut des de dins esdeveniments de primer nivell com els Grammy Llatins o el festival californià Coachella, dues de les cites més importants de la indústria musical mundial. El seu paper no només és clau per a Rosalía, sinó que també ha estat la road manager d'altres artistes reconeguts, com Nil Moliner.
