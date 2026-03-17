Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía

Neus Flotats Rovira és l'encarregada de coordinar els desplaçaments i les agendes dels ballarins i la banda de la cantant de Sant Esteve Sesrovires

Neus Flotats és una figura clau en l'staff de Rosalía

Neus Flotats és una figura clau en l'staff de Rosalía / ACN/Arxiu particular

Andrea Izquierdo

Eduard Font Badia

Manresa

El talent de la Catalunya central no només brilla a l'escenari del Lux Tour de Rosalía. La cantant de Sant Esteve Sesrovires atrau totes les mirades del públic quan s'apuja el teló, però el gran muntatge que recorrerà 31 ciutats i s’acosta al milió d’entrades venudes no seria el mateix sense la contribució d’una jove de 25 anys de Castellnou de Bages: Neus Flotats Rovira.

Aquesta bagenca ja va treballar amb Rosalía al Motomami World Tour i ara repeteix experiència, segons ha pogut saber aquest diari. Flotats és la B-party Road Manager del Lux Tour, és a dir, la responsable logística i operativa dels desplaçaments i de la coordinació durant els concerts de la banda i dels ballarins.

És qui gestiona l’agenda de l’elenc i vetlla perquè tota la maquinària funcioni amb precisió, assegurant que tothom arribi a temps i que l’espectacle pugui començar puntualment. Una feina a l’ombra, però imprescindible, que la converteix en una figura clau per al bon funcionament de la gira.

Notícies relacionades

Flotats s’havia format en una acadèmia especialitzada en la indústria musical quan va rebre l’oportunitat d’incorporar-se a l’equip de Rosalía. Ho va fer com a road manager del cos de ball, el seu primer pas dins d’una gran gira internacional. Des d’aleshores, no només va participar en el mediàtic Motomami World Tour, sinó que també ha viscut des de dins esdeveniments de primer nivell com els Grammy Llatins o el festival californià Coachella, dues de les cites més importants de la indústria musical mundial. El seu paper no només és clau per a Rosalía, sinó que també ha estat la road manager d'altres artistes reconeguts, com Nil Moliner.

  1. El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
  2. Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
  3. Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
  4. La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
  5. Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
  6. Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
  7. El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
  8. Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat

Del Bages al Lux Tour: el paper clau d'una jove de la comarca en la gira mundial de Rosalía

Del Bages al Lux Tour: el paper clau d'una jove de la comarca en la gira mundial de Rosalía

En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: "No tenia ni idea de les obres"

En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: "No tenia ni idea de les obres"

El primer centre d’FP especialitzat en el sector ferroviari de Barcelona es posarà en marxa aquest setembre a Torre Baró

El primer centre d’FP especialitzat en el sector ferroviari de Barcelona es posarà en marxa aquest setembre a Torre Baró

La Guàrdia Civil analitza unes calces i un floc de cabells que guardaven els assassins de Francisca Cadenas

La Guàrdia Civil analitza unes calces i un floc de cabells que guardaven els assassins de Francisca Cadenas

El risc d'incendi aquest estiu pot ser el més baix dels darrers 4 anys, segons la Generalitat

El risc d'incendi aquest estiu pot ser el més baix dels darrers 4 anys, segons la Generalitat

Las intensas lluvias invernales y la previsión de una primavera cálida agravan la temporada de alergias

Las intensas lluvias invernales y la previsión de una primavera cálida agravan la temporada de alergias

El PSC celebra la recuperació del tren transversal però acusa el govern de Castells de “15 anys de passivitat”

El PSC celebra la recuperació del tren transversal però acusa el govern de Castells de “15 anys de passivitat”

El projecte de salut liderat per Valentí Fuster a Cardona i Sallent constata els primers bons resultats

El projecte de salut liderat per Valentí Fuster a Cardona i Sallent constata els primers bons resultats
Tracking Pixel Contents