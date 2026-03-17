Rosalía inaugura el ‘Lux Tour’ a Lió amb una alquímia d’electrònica, òpera i flamenc
L’artista ofereix un concert en quatre actes acompanyada per l’Heritage Orquestra sobre un escenari en forma de creu
Marta Vidal Vilalta (ACN)
Rosalía ha interpretat per primer cop en directe el seu nou disc ‘Lux’, en una actuació a base d’electrònica, òpera i flamenc. Davant de 16.000 persones, l’artista de Sant Esteve Sesrovires ha iniciat la gira mundial ‘Lux Tour’ aquest dilluns a Lió, França, amb un concert de prop de dues hores organitzat en quatre actes i un intermezzo. L’Heritage Orquestra l’ha acompanyada tota l’actuació, al mig del públic, dalt d’una estructura en forma en creu. Rosalía ha aparegut vestida de ballarina i ha obert foc amb ‘Sexo, Violencia y Llantas’, una peça que també enceta el nou àlbum. Durant l’actuació, ha interpretat nous èxits com ‘Berghain’ o ‘La Perla’, i ha recuperat cançons anteriors com ‘Despechá’ o ‘Saoko’. Com a ‘Lux’, ha tancat l’actuació amb ‘Magnolias’.
Rosalía ha aparegut a l'escenari dins d'una caixa blanca, vestida amb un tutú de color rosa i un recollit, com si es tractés d'una ballarina dins d'una capsa de música. L'artista catalana ha obert el primer acte del concert interpretant 'Sexo, Violencia y Llantas', la primera cançó del disc, per donar peu a un espectacle carregat de llums i sons que emula l'estructura d'una obra teatral. Prop de dues hores d'actuació -que ha començat amb una mica de retard- sense descans.
Tot plegat dalt d'un escenari presidit per una gran tela de quadre que s'obria i tancava per canviar d'acte i la decoració. L'escenari estava coronat per una pantalla on es podien llegir les lletres de les cançons en francès. L'orquestra, formada per una vintena de músics, l'ha acompanyada en tota l'actuació, situada al mig de la pista del LDLC Arena de Lió i rodejada pel públic.
La cantant catalana ha donat protagonisme a 'Lux' a l'inici del concert. A 'Sexo, Violencia y Llantas' l'han seguit 'Porcelana' i 'Divinize'. "Bonsoir Lyon, comment ça va? Merci d’être ici, je suis très contente!", ha afirmat Rosalía davant d'un públic entregat. El primer acte l'ha tancat amb 'Mio Cristo piange diamanti', que ha interpretat ja sense tutú, envoltada en una capa blanca.
'Berghain', un dels grans èxits del nou disc, ha obert el segon acte. Malgrat que no l'ha interpretada acompanyada de Björk com va fer durant els BRIT Awards, Rosalía -que ha aparegut en aquest segon acte vestida completament de negre- ha tornat a convertir l'escenari en la pista d'una discoteca de techno i electrònica, rodejada pels seus ballarins.
Ha continuat l'actuació recuperant èxits anteriors com 'Saoko' o 'La fama', dues peces que han posat a ballar tot el públic de l'estadi. Ha seguit amb 'La combi versace' i, finalment, ha tornat a 'Lux' amb una versió de 'De madrugá' acompanyada per violins i una coreografia de balls tradicionals.
En el tercer acte, Rosalía ha interpretat vestida de blanc i negre 'El redentor' i, darrere d'un marc com si fos la protagonista d'un quadre, ha ofert una versió de la mítica cançó de Frankie Valli, 'Can't take my eyes off you'. Per introduir 'La Perla', l'artista catalana ha muntat un confessionari dalt de l'escenari. A l'hora d'interpretar-la, Rosalía s'ha convertit en la Venus de Milo recuperant el joc d'ombres de Bernardo Bertolucci a la pel·lícula 'The Dreamers'.
La cantant també ha inclòs en el tercer acte 'Sauvignon blanc' i 'La yugular', peces amb què, pràcticament sola dalt de l'escenari, ha fet valdre la seva capacitat vocal. A l'intermezzo, Rosalía s'ha tornat a vestir de blanc i ha baixat de l'escenari i, mentre es dirigia cap a l'orquestra, ha interpretat 'Dios es un stalker' i ha convidat diversos fans a cantar amb ella mentre caminava cap a la creu situada al mig de la pista. Des d'allà, l'artista ha cantat 'La rumba del perdón' acompanyada amb el picar de mans de tot l'estadi i 'CUUUUuuuuuute'.
En el quart i últim acte, ha tornat a recuperar altres èxits dels darrers anys com 'La noche de anoche', 'Bizcochito' i 'Despechá'. També ha servit el públic amb les dues peces de 'Lux' que només es troben en el disc físic: 'Novia robot' i 'Foccu ranni'. I, per tancar el cercle igual que l'àlbum, Rosalía ha posat punt final a la primera actuació de la nova gira mundial amb 'Magnolias'.
El concert d'aquest dilluns a Lió marca l'inici de la gira 'Lux Tour', amb la qual Rosalía portarà arreu del món el seu quart àlbum d'estudi. L'actuació marca el tret de sortida d'una sèrie d'actuacions que recorreran Europa i Amèrica fins al setembre, en el que s'espera que sigui la gira més ambiciosa de l'artista catalana fins al moment. Les pròximes parades de la catalana són París i Zuric. A Barcelona hi farà parada els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril, després de passar per Madrid i Lisboa.
