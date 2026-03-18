Aina Cots Fargas, actriu i ballarina: "Tinc una de les feines més agraïdes del món, sobretot quan aconsegueixes que el públic gaudeixi"
La manresana, de 26 anys, que recentment ha interpretat el paper d'Agnès a la Fira de l'Aixada, compagina les classes que imparteix com a professora de teatre i dansa amb el seu camí en el món de la interpretació
«A vegades em diuen que faig moltes coses, però les feines que tinc avui són gràcies a haver dit que sí moltes vegades», explica Aina Cots Fargas (Manresa, 1999). Els qui la coneixen de prop saben que aquesta jove actriu difícilment sap estar-se quieta. Ha fet camí a força del voluntarisme i d’una passió que li surt del cor i que l’ha portat a viure els escenaris des de tots els angles, com a actriu, ballarina i professora. L’última aventura ha estat posar-se a la pell d’Agnès a la Fira de l’Aixada, un paper que li va donar «el privilegi d’actuar davant d’una plaça Major plena».
La passió pels escenaris li ve de petita, quan jugava a cantar i a ballar com si fos Jennifer López, amb qui comparteix la cabellera rossa i el gust per combinar la interpretació, el cant i la dansa. Tot i això, els seus grans referents sempre han estat a casa. «La dansa em ve de la meva mare, que em va apuntar de ben petita a ballet», recorda Cots. En paral·lel, el seu pare la portava sovint als assajos de teatre amateur, quan participava en la Innocentada o al grup de teatre de Fals. «Amb ell vaig descobrir una altra part de les arts escèniques», explica.
Quan va arribar el moment de decidir què estudiar, recorda que el seu germà, a qui considera un referent, li va donar un consell que encara l’acompanya: havia de fer allò que la fes feliç. «Vaig pensar que jo era feliç a l’escola de dansa i quan estava damunt de l’escenari». Després de cursar el batxillerat escènic, va fer el pas i es va presentar a les proves d’accés de l’escola d’interpretació Nancy Tuñón, on va rebre el seu primer no. «En aquesta professió has d’aprendre a acceptar quan et diuen que no sense desanimar-te», diu. Aquell primer «no», però, lluny de tancar-li cap porta, en va obrir d’altres. Va acabar estudiant arts escèniques a Girona, una etapa que recorda amb especial estima. «Van ser alguns dels millors anys de la meva vida. Encara porto al cor molts companys i professors».
Després de graduar-se, la manresana ha trobat la forma de viure del que l’apassiona des de dues perspectives diferents. D’una banda, des de la docència com a professora de dansa a l’escola Julieta Soler i de teatre a l’Aula de Teatre del Kursaal i el Peguera i en alguns grups de teatre municipals, centres cívics i escoles i, d’altra banda, com a actriu. Recorda amb especial estima algunes obres, com la Febrada Jo de Navarcles... tu de Sant Fruitós, La Santa Espina, de Guimerà, on va compartir escenari amb el seu pare, o una aparició al film La fascinació de Dalí, estrenat el 2024. «És impressionant quan et veus a la gran pantalla per primer cop».
Cots considera que la dificultat més gran és encarar la competitivitat i la incertesa de la professió. «Quan vas creixent veus la necessitat de tenir uns ingressos fixos, però alhora has de tenir el temps i la flexibilitat per poder-te presentar als càstings». En aquest sentit, agraeix que les feines sempre li han permès mantenir aquest equilibri. «Treballo en molts llocs, però faig una feina molt agraïda, el millor és quan aconsegueixes que el públic gaudeixi».
