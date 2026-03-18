Brams torna amb un disc que vol reencendre la flama independentista
El grup originari de Berga publica les cinc cançons de ‘Tornar-hi, tornar-hi, tornar-hi!’, un EP que propugna un rearmament anímic després de l'"atordiment" derivat de l'1-0 i que presentaran aquest dijous al Casino L’Aliança de Poble Nou, dins del cicle Barnasants
Jordi Bianciotto
Torna Brams amb un disc de cinc cançons, un títol que invoca les hores greus de l’octubre català del 2017 amb l’ànim gens dissimulat de tornar a encendre la flama independentista. ‘Tornar-hi, tornar-hi, tornar-hi!’ és un EP digital que arriba nou anys després del seu últim àlbum, ‘Demà’ (2017), i que presentaran aquest dijous al Casino L’Aliança de Poble Nou, un espai on actuaran per primera vegada, emmarcats en el cicle Barnasants.
Sorgits a Berga l’any 1990, Brams són un dels grups de rock en català més veterans, vinculats a un punk-rock que es troba amb l’ska i el reggae, i amb textos carregats de política. “Vam muntar un grup per explicar coses, igual que podríem haver decidit crear un fanzín o una ràdio lliure, entenent la banda com un mitjà de comunicació”, explica el seu cantant i membre troncal, Francesc Ribera, ‘Titot’. De moment només oferiran quatre concerts (actuaran també a Vic, Berga i Salt), per les ocupacions paral·leles dels seus membres (el bateria Xarli Oliver amb Sau; el guitarrista David Rosell i el trompetista Jordi Barnola amb Els Catarres; Titot dirigeix el cicle Perifèria Cultural). “No farem gira d’estiu ni estem en contractació oberta”, afegeix el cantant. “És una llàstima, perquè ens han proposat alguns caramels, però quan dius que no és que no, intentant no quedar malament amb ningú”.
Una nova estratègia
Les cinc noves cançons són “un disc llançat per fascicles”, de moment publicades per separat i que s’aplegaran en un EP, i que responen “a un discurs i un ordre molt pensat”, apunta. Tot parteix de l’estat d’ànim post-procés, amb la distància de més de vuit anys transcorreguts. “Amb la derrota vam quedar atordits i ens va costar un temps entendre què havia passat. Ens vam adonar que no es podia construir res des de la ràbia i l’enuig, sinó que calia fer-ho des de l’optimisme per posar sobre la taula una estratègia que conduís al dret a l’autodeterminació”. Un exercici que entenen de manera unilateral, perquè “per a Espanya aquesta és una qüestió d’estat, que va més enllà del que pugui pactar un govern, i mai acceptarà renunciar a Catalunya o als Països Catalans”.
Tot això aflora en temes com ‘Tornar-hi’ o ‘A cada enterrament’, mentre que ‘La por i la covardia’ assenyala l’auge de la dreta xenòfoba en la seva versió catalana. “Quan no pots guanyar el fort, el més fàcil és buscar un tercer més feble per canalitzar els instints més primaris”, reflexiona Titot. “Seria un error greu que l’independentisme català evolucionés cap a posicions que al final qüestionen el futur de la nació catalana, perquè van encaminades a fer que siguem cada vegada menys i més aïllats”. Una altra de les peces, ‘Hi ha vi després de la mort’, s’adhereix al seu vessant sarcàstic, “per relaxar i que la gent vegi que no som una secta, pensant sempre en el mateix”.
