L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
Els vincles de Miró i els Estats Units
El catàleg de l'exposició que va organitzar la Fundació Miró mostra les claus dels vincles de l'artista català amb el país nord-americà
Un cop acabada l’exposició, és el moment de continuar gaudint de la proposta a través del catàleg. La Fundació Miró compleix mig segle de vida i una de les activitats principals ha estat la mostra «Miró i els Estats Units», que es va fer ressò recentment, amb un important conjunt d’obres, dels vincles entre l’artista català i el país nord-americà. Del projecte comissariat per Marko Daniel, Matthew Gale i Dolors Rodríguez Roig en queda per a la posteritat un extens volum que dona testimoni amb diversos articles de l’exposició que va aplegar 130 peces de col·leccions americanes i europees, a més de les pròpies de l’entitat radicada a Montjuïc.
Miró i els Estats Units
Diversos autors
Fundació Joan Miró
35 euros / 296 pàgines
Art
Joan Miró va viatjar set vegades als Estats Units, entre 1947 i 1968, i va protagonitzar dues retrospectives a Nova York els anys 1941 i 1959. En un moment històric en què el centre de l’art es va traslladar de París a l’altra banda de l’Atlàntic, les visites que va dur a terme Miró van resultar fructíferes. A la mostra, com reflecteix el catàleg, es van poder veure obres d’autors com Pollock, Rothko, Krasner, Bourgeois i Frankenthaler, entre altres. Un joc d’influències d’anada i tornada que va enriquir la producció d’un dels grans noms de l’art català de tots els temps.
MÉS NOVETATS
Passeig de Gràcia
Roger Bastida
Comanegra
23,90 euros / 416 pàgines
Novel·la
La vida de tres nissagues catalanes és l’eix del Premi Santa Eulàlia. En el marc del Passeig de Gràcia, les tensions de la Barcelona bella, rica i desigual es fan presents a través dels homes i dones dels primers anys del segle XX. Una relat sobre les llums i ombres de la ciutat.
Per què la nit?
Joanjo Garcia
L’Agulla Daurada
20,90 euros / 312 pàgines
Novel·la
Jugar a ‘i si ...?’ és el que fa aquesta història que planteja què hauria passat si Kennedy hagués sobreviscut. El relat comença amb en Cass, que és adolescent el dia que assassinen Jackie Kennedy. El seu poble, Lafuente, a Califòrnia, vol resoldre el misteri.
Relíquia
Pol Guasch
Anagrama
18,90 euros / 152 pàgines
Narrativa
L’autor fa una recerca dels vincles familiars en un text que planteja la dificultat de trobar les paraules adequades per fer el dol de la mort del pare. L’ombra del suïcidi planeja sobre un relat íntim i personal que Guasch escriu deu anys després de la desaparició paterna.
Felicidad y amor
Zoe Dubno
Alba Editorial
19,50 euros / 208 pàgines
Novel·la
Traducció de Maria Serrano
La protagonista assisteix a un sopar de record a una amiga tot i que fa temps que s’ha allunyat del món artístic novaiorquès. Un cop allà, però, tot i que els amfitrions són els qui van confiar en ella, es penedeix d’haver-hi anat perquè s’adona que res no ha canviat.
Per sempre més
Ramon Mirabet Torre
Columna
23,90 euros / 320 pàgines
Música, memòries
El músic parla de música, i fa memòria de records compartits i d’allò que no s’arriba a dir, però també parla la persona lluny dels escenaris, el fill que acompanya el pare en el tram final de la vida. Escrit amb capítols que són cançons, el llibre és un cant a l’esperança.
Catalunya misteriosa
Jorge Ríos
Rosa dels Vents
21,90 euros / 256 pàgines
Etnografia
A la Boqueria o en monestirs medievals, a Banyoles o a Sant Feliu de Guíxols. El país és ple de lloc la memòria dels quals conserva el record de fantasmes, fenòmens inexplicables, pràctiques de bruixeria i crims horribles que han passat desaparcebuts pel gran públic.
Guia curiosa de les plantes
Ann Treneman
Cossetània
23,90 euros / 224 pàgines
Traducció d'Alexandre Gombau Arnau
Oci, jardineria
L’apassionant món de la botànica es desplega en les pàgines d’aquest llibre ple de jardiners famosos, plantes comestibles i un munt de preguntes, com ara quin país conrea més pomes, quan es va crear el primer jardí botànica i d’on surten els follets de jardí.
Traïdors a l'espai
Tim Collins / Steven Wood (il·lustració)
RBA
13,90 euros / 192 pàgines
Infantil
Traducció de Lluïsa Moreno Llort
De la col·lecció «Tria la teva aventura!» arriba aquesta història que planteja al lector ser un astronauta en missió espacial. Tot va bé, però en el viatge de retorn a la Terra, l’ordinador indica la presència d’un alienígena a bord, tot i que no es detecta la seva presència.
