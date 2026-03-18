«Frontera»: Un passat força ocult narrat amb nervi
Manresa, Berga, Igualada i Esparreguera acullen aquest dijous 19 de març projeccions del premiat thriller històric de Judith Colell, en el marc del cicle Gaudí
Cineclub Manresa projecta aquest dijous 19 de març Frontera, la guanyadora del Gaudí a la millor pel·lícula, en el marc del Cicle Gaudí que promou l'Acadèmia del Cinema Català. També es podrà veure aquest dijous a Berga, Igualada i a Esparreguera, i hi ha programades fins a 18 projeccions a l'àmbit de Regió7 fins a finals de mes. La memòria històrica es revela com una de les grans assignatures pendents de l’estat espanyol. És una notícia gratificant que hagin coincidit recentment a la cartellera dues obres -Golpes i Frontera- que aborden aquesta qüestió.
Cicle Gaudí del març
FRONTERA
Espanya, 2025. Drama, thriller. 101 minuts. Direcció: Judith Colell. Guió: Miguel Ibáñez Monroy, Gerard Giménez. Música: Liesa Van der Aa. Intèrprets: Miki Esparbé, Bruna Cusí, Asier Etxeandia, Maria Rodríguez Soto, Jordi Sánchez.
- Balsareny. Sala El Sindicat diumenge 22, 18.00 h
- Cardona. Teatre Els Catòlics diumenge 22, 18.00 h
- Manresa. Espai Plana de l’Om dijous 19, 19.00 h
- Navarcles. Teatre-auditori Agustí Soler i Mas divendres 27, 20.30 h
- Navàs. Espai Sant Genís diumenge 29, 18.00 h
- Sallent. Espai Fàbrica Vella diumenge 29, 18.00 h
- Sant Fruitós de Bages. Teatre Casal Cultural diumenge 29, 18.30 h
- Sant Vicenç de Castellet. Teatre El Coro diumenge 22, 18.00 h
- Berga. Teatre Patronat dijous 19, 20.30 h
- Sant Llorenç de Morunys. Teatre Municipal diumenge 29, 18.00 h
- El Bruc. Teatre Mateu Claramunt del Casal Familiar dijous 26, 20.00 h
- Calaf. Casino de Calaf dijous 26, 21.00 h
- Capellades. La Lliga divendres 20, 19.00 h
- Igualada. Ateneu Cinema dijous 19, 19.30 h
- Montmaneu. La Sala dissabte 28, 19.00 h
- Piera. Teatre Foment divendres 20, 19.30 h
- Esparreguera. Can Pasqual dijous 19, 20.00 h
- Martorell. Casa de Cultura La Vila dissabte 28, 18.00 h
Entre el 1943 i el 1945, unes vuitanta mil persones van travessar la frontera que separava França i Catalunya. Fugien del país veí, ocupat pels nazis, i van poder aconseguir el seu objectiu gràcies al compromís dels vilatans dels pobles pirinencs. Frontera no ens parla de personatges verídics, però s’inspira clarament en aquesta realitat històrica. El seu protagonista, Manel Grau, és el responsable de la duana d’una petita comunitat fronterera. La seva actitud, inicialment passiva, es transforma quan coneix uns jueus que malden per salvar-se de l’horror del Tercer Reich.
Judith Colell torna a enfrontar-se a un tema extremadament compromès -va rodar l’admirable Elisa K, sobre l’abús sexual- amb un rigor i una honestedat irreprotxables. L’autora catalana basteix un thriller històric que funciona en tots els nivells. El seu suspens pot enganxar amb el seu nervi narratiu i visual a l’espectador més reticent a un cinema testimonial i polític.
Els personatges estan dibuixats sòlidament i amb les convenients dosis d’ambivalència per evitar un discurs maniqueu. Un magnífic repartiment, encapçalat pel manresà Miki Esparbé, aporta la densitat dramàtica necessària perquè puguem sentir sense cap tipus d’artifici emocional la tensió interior d’unes dones i uns homes que en unes circumstàncies excepcionals foren coherents moralment i ideològicament. Frontera desvetlla un passat força ocult amb una lucidesa artística i ètica.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres