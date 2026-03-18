Gira mundial
La picada d’ullet de Rosalía a Barcelona en el 'Lux Tour': porta la Sagrada Família al peu del micro
Del ballet sagrado al exceso cortesano de una María Antonieta moderna, así es la nueva estética de Rosalía en 'Lux Tour'
Regió7
Rosalía va enlluernar en l’estrena del 'Lux Tour' aquest dilluns al LDLC Arena de Lyon, en un espectacle amb la Heritage Orchestra i ple de referències artístiques i culturals que recalarà al Palau Sant Jordi el 13, 15, 17 i 18 d’abril.
La gira de l’artista de Sant Esteve Sesrovires compta amb un escenari principal i un altre en forma de creu per a l’orquestra en directe, amb un enorme llenç en blanc al centre de l’escenari principal, en forma de semicercle, que ocupa tot l’espai.
Un desplegament escènic imaginatiu i imponent, des de irrompre com una fràgil nina ballarina amb tutú i sabatilles de ballet fins a aparèixer amb unes banyes demoníaques de plomes negres per cantar 'Berghain'.
La Sagrada Família
I entre referències i detalls, tots curosament triats, un barroc peu de micròfon amb façanes de catedrals. La que encapçala les catedrals, no podia ser d’una altra manera, és la basílica de la Sagrada Família.
El concert d’aquest dilluns a Lyon marca l’inici de la gira 'Lux Tour', amb la qual Rosalía portarà per tot el món el seu aclamat quart àlbum d’estudi. Aquest mateix dimecres, i també divendres, actua a l’Accor Arena de París, i diumenge ho farà a Zuric. La gira més ambiciosa de l’artista catalana fins ara també recorrerà Europa i Amèrica fins al setembre.