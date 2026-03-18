TEATRE
Joan Arqué debuta al capdavant d’una Mostra Igualada que aposta pels nous llenguatges i guanya presència al carrer
La fira, que se celebrarà del 16 al 19 d'abril a Igualada, reunirà 41 espectacles de 39 companyies i reforça el vincle amb la ciutat amb voluntaris, famílies acollidores i més activitat a l’espai públic
La Mostra Igualada canvia la mirada sense perdre l’essència. La 37a edició, que se celebrarà del 16 al 19 d’abril, marca l’inici d’una nova etapa amb Joan Arqué al capdavant de la direcció artística i una programació que vol explorar els nous llenguatges escènics des d’una perspectiva contemporània, oberta i connectada amb el present. Arqué debuta amb una idea clara: “la Mostra no és un aparador tancat, sinó un organisme viu, construït a moltes mans”. “Que sigui el director artístic no vol dir que ho decideixi tot jo”, ha explicat, tot definint el seu paper com “una peça més d’un engranatge molt gran”. El nou director ha posat en valor l’equip, la codirecció i la comissió artística, i ha admès la complexitat d’aquesta primera edició.
Aquest canvi de mirada no és tant un gir com una obertura. La dificultat comença ja en la selecció: la Mostra ha rebut prop d’un miler de propostes, una xifra que evidencia la vitalitat del sector, però que obliga a deixar fora molts projectes. Finalment, s’han escollit 39 companyies i 41 espectacles, amb un predomini de formacions catalanes —27 en total—, a més de 8 de la resta de l’Estat i 4 internacionals, reforçant així la projecció exterior de la fira.
La programació inclou també 2 estrenes absolutes i 7 estrenes a Catalunya, consolidant la Mostra com a espai de descoberta i aparador de noves creacions. En conjunt, l’edició ofereix una proposta àmplia i transversal amb 15 espectacles de teatre, 5 de dansa, 8 de circ, 5 de titelles i teatre d’objectes, 3 de música, 2 instal·lacions i 2 propostes itinerants, a més d’una peça de clown.
El resultat és una proposta que dialoga amb el present i que posa el focus en temes com la salut mental, les emocions, el dol o la identitat. Entre els espectacles hi destaquen A casa, de Cia. Ortiga; Fosca, d’Aurora Bauzà i Pere Jou; Hola, ràbia!, de Cia. La Banda; o Un 8, de Cia. Inflable. També hi haurà peces com Artemis, Bad Moon o Spasticity, així com propostes intergeneracionals com Jovent. La programació abraça també altres llenguatges amb propostes com Bruixanteris o The Baby Tyler Show, de la companyia canadenca SNAFU, que inaugurarà la 37a Mostra Igualada. A això s’hi sumen peces de dansa com Ona o espectacles itinerants com Kamchàtka, que portarà la reflexió sobre les fronteres a l’espai públic.
Una Mostra arrelada a la ciutat
Més enllà dels escenaris, la Mostra continua sent un projecte profundament vinculat a Igualada. La regidora de Cultura, Carme Riera, ha remarcat que “amb 37 anys, l’esdeveniment està perfectament consolidat” i ha definit la fira com “un esdeveniment estratègic per a la ciutat” i “un aparador d’Igualada”, i ha subratllat també el vincle emocional amb la ciutat, “on moltes famílies han crescut al voltant de la Mostra”.
Aquest arrelament es tradueix en la implicació directa de la ciutadania, amb una cinquantena de voluntaris i una quinzena de famílies acollidores. “Hi ha una comunió amb la ciutat”, ha destacat Riera, que també ha apuntat l’impacte cultural, turístic i comercial de l’esdeveniment. En aquesta línia, l’edició d’enguany reforça la presència al carrer amb més espectacles a l’espai públic, fent que la Mostra s’escampi encara més per la ciutat.
Paral·lelament, la fira manté la seva dimensió professional amb La Llotja i la programació de Mostra PRO Catalan Arts, que reunirà centenars d’agents del sector i podria arribar al miler d’acreditats durant els dies de la Mostra.
La cita arribarà del 16 al 19 d’abril, quan Igualada torni a convertir-se en punt de trobada del sector i aparador de les arts escèniques per a tots els públics.