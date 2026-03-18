L’escriptora Gemma Ruiz és rebuda al Club de Lectura de Rubió per parlar del seu llibre "Les nostres mares", premi Sant Jordi 2022

Gemma Ruiz va explicar el procés de creació de l'obra i va compartir amb els lectors la seva experiència i nous projectes literaris

El Club de Lectura de Rubió

Ruben Costa

Manresa

El Club de Lectura de Rubió va viure dimecres una tarda molt especial amb la visita de l’escriptora Gemma Ruiz, que va participar en una trobada amb les lectores i lectors del municipi per parlar del seu llibre "Les nostres mares". Durant la sessió, l’autora va compartir diversos detalls sobre el procés de creació de la novel·la i, especialment, sobre la intensa feina de documentació que hi ha al darrere d’una obra com aquesta. Ruiz va explicar com investiga, com construeix les històries i com dona veu a les dones que inspiren el llibre. La conversa també va servir per conèixer millor la trajectòria literària de l’escriptora, que va parlar d’altres títols que ha publicat i del projecte literari en què està treballant actualment. Des de l’Ajuntament de Rubió es valora molt positivament aquest tipus d’iniciatives culturals que contribueixen a fomentar la lectura i a crear espais de diàleg i trobada entre autors i lectors en un ambient proper i participatiu.

