CINEMA
«Malditos bastardos»: Un Tarantino químicament pur
The Atlàntida Picture Show projecta aquest dijous 19 de març al Bages Centre aquest «còctel bèl·lic desmesurat» en versió original subtitulada
The Atlàntida Picture Show recupera aquest dijous 19 de març (21 h) Malditos bastardos (2009), un dels projectes més ambiciosos de Quentin Tarantino. L’emblemàtic director nord-americà es despenjà amb una sorprenent i sorollosa ucronia que reinventa agosaradament la Segona Guerra Mundial. El seu escenari és la França ocupada. Un comando de soldats estatunidencs, liderats per un tinent molt peculiar (un jocós Brad Pitt), col·labora amb la resistència i es dedica a matar sense cap tipus de compassió els soldats alemanys. Aquesta història acabarà confluint amb una altra trama: la preparació d’un atemptat contra la cúpula nazi -amb Hitler i Goebbels, entre altres- que ha d’assistir a una projecció cinematogràfica en un petit poblet del país veí.
The Atlàntida Picture Show
INGLOURIOUS BASTERDS
Estats Units, 2009. Bèl·lica. 153 minuts. VOSE. Direcció i guió: Quentin Tarantino. Fotografia: Robert Richardson. Intèrprets: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Diane Kruger, Michael Fassbender. Lloc: Sala 1 del Bages Centre (Manresa). Hora: 21 h.
L’autor de Reservoir Dogs és un cinèfil empedreït i en aquesta ocasió s’ha inspirat en les pel·lícules de guerra que plasmen missions suïcides, com la llegendària Doce del patíbulo (Aldrich, 1967). Malditos bastardos es revela com una epopeia bèl·lica, tan impetuosa com cínica, que adopta l’esperit antiheroic i el barroquisme visual dels “spaghetti western” dels anys seixanta. El mateix Quentin reconegué que l’havia concebut inicialment com un “western”.
El seu pròleg -impecable i implacable- ens presenta l’oficial nazi Hans Landa, un dels malvats més retorçats i memorables dels últims anys. La minuciosa i esplèndida composició de Christoph Waltz -l’intèrpret austríac va guanyar els premis més importants de la temporada per un paper pensat inicialment per a Leonardo DiCaprio- suposa un dels punts forts indiscutibles d’un còctel desmesurat, ultraviolent, irreverent i amb un repartiment espectacular: Diane Kruger, Michael Fassbender i una primerenca Léa Seydoux, entre altres. Un Tarantino químicament pur.
