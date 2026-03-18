MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
La Mediterrània tutela 19 projectes de nova creació
La fira destina 360.000 euros a propostes de música, dansa, teatre i circ que es desenvolupen sota el seu mantell i es veuran el proper octubre a Manresa
Procedents dels quatre punts cardinals del país, els representants dels 19 projectes que enguany formen part de l'Obrador d'arrel de la Fira Mediterrània s'han aplegat aquest migdia al Teatre Kursaal de Manresa per exposar-ne en públic les línies mestres. El certamen que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre a la capital bagenca inclourà en la programació 10 noves propostes de música, 4 de dansa i 5 de teatre circ que s'aixopluguen en un programa de suport a la creació al qual es destinen 360.000 euros.
"Les arts d'arrel aprofiten la cultura popular, el patrimoni immaterial i la memòria oral per parlar de l'avui", ha explicat Jordi Fosas, director artístic de la Mediterrània, enmig del gran cercle d'artistes, programadors i representants d'institucions, equipaments i col·lectius artístics que s'han assegut en rotllana a l'escenari del Kursaal. L'Obrador arriba a la 6a edició amb 19 propostes que creixen sota l'empara del gran esdeveniment i que enguany tenen la complicitat de mig centenar d'entitats, empreses i institucions coproductores i d'espais de residència. En aquesta llista hi figuren l'Esbart Manresà, Manresana d'Equipaments Escènics i La Casa de Teatre Nu-Festival de Llegendes de Catalunya, aquesta darrera apadrinant fins a cinc projectes que es veuran a l'octubre a la ciutat.
"Una de les grans novetats de l'Obrador d'enguany", ha avançat Fosas, "és l'acompanyament, que reforçarem perquè hem detectat hi havia una necessitat per part de les companyies". D'aquesta manera, cadascun dels 19 projectes té un professional que aportarà "una mirada o artística per ajudar a desenvolupar els espectacles i introduir els artistes en el sector i el mercat".
La importància dels programes d'impuls
L'altre gran titular de la jornada ha estat la presència d'un alt percentatge de les propostes sortides dels programes d'impuls a la música i a la dansa d'arrel: 9 dels 19 projectes són fills d'aquestes iniciatives que promouen la creació i l'experimentació en la cultura popular. El conjunt de la gairebé vintena d'espectacles que s'estrenaran majoritàriament després de les vacances estiuenques, alguns dels quals directament a la fira, es divideix en tres blocs: arts en viu (16 propostes), 1 proposta realitzada en comunitat amb associacions de cultura popular i 2 a l'Obrador Internacional. En aquest darrer terreny, els projectes són la col·laboració del grup femení de música a cappella Silvestres amb la formació corsa Suarina, i l'experiència compartida pel grup català de jazz KIW i el multiinstrumentista marroquí Mourad Belouadi.
Judit Neddermann i Arnau Tordera revisiten la tradició musical
En el camp de la música, una de les propostes de l'Obrador té per protagonistes la cantant Judit Neddermann i el grup de cambra Trio Fortuny. "Ens uneix l'amor per les cançons tradicionals catalanes", ha explicat la compositora, assenyalant que el repertori surt de l'arxiu del Càntut. Arnau Tordera, líder d'Obeses, és al capdavant de "Sirènia", una mirada contemporània a l'havanera. Neus Borrell i Elena Tarrats posen en valor la polifonia catalana a "Mapes", un viatge sonor per aquesta forma musical en diàleg amb altres territoris europeus. Per la seva part, el grup pirinenc Sorguen, que l'any passat va guanyar el Concurs Sons de la Mediterrània, presentarà el disc "Muntanya avall".
Del programa d'impuls a la música d'arrel hi ha a l'Obrador diverses propostes. L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya homenatja la figura cívica i compromesa amb els drets humans i la trajectòria de Pau Casals a l'espectacle "Pau". Coloma Bertran revisita la figura dels antics sonadors -instrumentistes polifacètics que itineraven fent ballar la gent dels pobles- a "Violoop". Aluca és un trio de polifonia tradicional que indaga en l'experiència humana del cant. El grup La Portera tracta sobre l'evolució dels rituals de cura en el concert "Quan siguis gran i jo sigui velleta", on l'artesania de la ceràmica hi té un paper cabdal.
Experimentació en la dansa
En el terreny de la dansa, l'Obrador acompanya quatre projectes. L'Esbart Dansaire de Mollet presenta "Amb el dit, dit, dit!" i parteix dels orígens de la cançó del Jan Petit per veure'n l'evolució, en un treball en què també hi col·laboren la performer Lara Brown i el grup Terrae. Radicel·la torna a la fira havent fet un pas endavant en la professionalització, ara amb l'espectacle "Repic" que incideix en la dimensió sonora de les castanyoles. Pere Seda explora els vincles de la dansa amb la identitat catalana en el solo "Catalanwashing". Ester Guntín, guanyadora del Premi Delfí Colomé, parteix a "Brida" de la dansa dels cavallets per explorar "la doma de cavall i la coreografia codificada com a forma de control dels cossos".
Les diverses formes del teatre
La Cia. Fèmut estrenarà el mes vinent "CLAM", un espectacle de circ que reivindica la vida senzilla. "Jubileo Cimarró" serà una acció performativa que, amb una trentena d'artistes a l'espai públic, vol parlar de la memòria dels pobles de la diàspora africana a casa nostra. En una proposta de teatre d'objectes, Aina Roca mirarà cap a la infantesa i els espais domèstics en l'espectacle "El temps a través d'un forat". Cia. Pagans farà partícips els infants d'un ritual col·lectiu que unirà les plantes que creixen en els marges i els dispositius tecnològics al muntatge "Mala herba sempre creix". La companyia de titelles Pea Green Boat desenvolupa a "Tions", una proposta de percussió, la peça breu que van estrenar el passat Nadal a Barcelona.
Subscriu-te per seguir llegint
