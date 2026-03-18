Anime
Mor Tsutomu Shibayama, director de 'Doraemon' i referent de l'anime japonès, als 84 anys
Dúnia Drudis Picazos
Tsutomu Shibayama, reconegut director de 'Doraemon' i gran referent del món de l'anime japonès, ha mort als 84 anys per un càncer de pulmó. La seva productora, Ajia-do Animation Works, va emetre ahir un comunicat a X (abans Twitter) fent pública la mort de l'expresident i director executiu de la companyia i expressant el seu "més profund agraïment per la seva amabilitat durant la seva vida". Shibayama va morir el 6 de març i es va celebrar un funeral privat al qual van assistir únicament membres de la família més propera.
Shibayama va dirigir la famosa sèrie infantil 'Doraemon’ durant més de 20 anys i es va fer mundialment reconegut gràcies a ella. Tanmateix, els primers projectes del cineasta van ser com a dibuixant de manga sota el pseudònim Hajime Sanjo. Als anys 60, es va submergir en el món de l'animació i el 1963 es va unir a l'estudi Toei Animation, on va començar la seva carrera com a animador professional.
El 1978 va fer un gir en la seva carrera i va cofundar l'estudi d'animació Ajia-do Animation Works juntament amb Osamu Kobayashi i Michishiro Yamada. Des d'aquesta plataforma va ajudar a contribuir al desenvolupament de l'anime fent productes per al cinema i l'animació. D'aquesta manera, va ser allà on va començar la creació de 'Doraemon'.
Més enllà de la sèrie del robot blau, Shibayama va participar en la creació d'altres produccions famoses com 'Nintama Rantaro' i 'Ranma ½', de la qual va conduir la primera temporada. A més, també va dirigir alguns episodis i pel·lícules de 'Chibi Maruko-chan'.