Pep Moyano exposa «Retrats de Benín»
El fotògraf manresà Pep Moyano recupera la seva obra «Retrats de Benín» pel 50è aniversari de Foto Art Manresa, disponible al Centre Cívic Selves i Carner fins al 31 de març
L’exposició és un recull fotogràfic en blanc i negre d’un viatge que va fer l’autor a Benín, on va retratar persones, poblacions i celebracions locals per captar la seva essència i estil de vida
Pau Navarro Freixes
L’any 2023, el fotògraf manresà Pep Moyano es va aventurar en una expedició a Benín com a prova pilot per a portar turistes des de Catalunya. Amb l’ajuda d’un guia local, van tenir la possibilitat de conèixer els poblats de la perifèria de la capital i van poder interactuar amb la seva gent, descobrir els seus costums i conèixer de primera mà la seva manera de viure.
En Pep, sorprès per la seva forma de vida, va fer ús de la seva càmera per immortalitzar els retrats que estan exposats al Centre Cívic Selves i Carner fins al 31 de març.
L’autor va transmetre el seu desig d’exposar les imatges en blanc i negre per a dirigir l’atenció del públic a les expressions dels que hi figuren.«En aquests països del Golf de Guinea, sovint les cases, la roba i el mateix paisatge tenen uns colors tan vius que poden distreure’t quan ho veus, la meva intenció era centrar l’atenció en les expressions facials, les accions que passen davant de la càmera i que el color no actuï com una distracció», afirma el fotògraf.
Un món immens
L’objectiu principal de "Retrats de Benín" és demostrar la immensitat del món en què vivim, del qual només som una ínfima part. El concepte de «normalitat» tal com el coneixem no és més que un constructe social, una idea de l’imaginari col·lectiu que no contempla la forma de vida de molta gent en altres parts del planeta. Un exemple d’això, és Benín, un país situat entre Togo i Nigèria al Golf de Guinea.
En poc menys d’una hora de cotxe, sortint de la capital, pots trobar aquestes petites poblacions on viuen en cabanes fetes de pals de fusta i palla, amb l’agricultura i la ramaderia com a base i on es mantenen tradicions i creences que provenen del vodú, religió originada al Benín i expandida a tota l’Àfrica occidental.
Un cop a la setmana, un camió cisterna subministrava aigua a la gent del poblat, que la recollien amb galledes, bidons o qualsevol recipient que complís la funció de retenir líquid. Això va canviar quan el Pep, juntament amb el seu guia i la resta d’integrants de l’expedició, van ajuntar diners per a crear un dipòsit d’aigua en el poblat. El vehicle encara acudeix setmanalment per omplir-lo, però els habitants poden agafar aigua quan la necessitin, a qualsevol hora del dia. «Vam demanar si podíem ajudar amb alguna cosa, perquè ens van acollir i ens van tractar molt bé, i ens van demanar un dipòsit d’aigua, entre l’agència i el guia que ho va gestionar tot, vam reunir prop de 2000 euros i es va aconseguir».
Festa i religió
L’exposició conté imatges de la Festa dels Egungun, de la religió yoruba, un vessant del vodú. En aquesta celebració que l’expedició va tenir el privilegi de viure en primera persona, els locals honren els seus avantpassats, es vesteixen amb màscares i vestits colorits tradicionals i ballen. Uns quants homes estriats pel poble encarnen als morts, que ‘tornen a la vida’ de forma temporal per guiar, protegir i corregir als vius, mantenint l’equilibri en la seva societat.
A l’últim apartat de l’obra, trobem uns retrats que mostren l’estil de vida dels ciutadans de Ganvié. Aquesta ciutat s’ha convertit en un dels principals atractius de Benín, l’anomenada Venècia africana rep el seu nom per la seva situació geogràfica. Prop de 20.000 persones viuen en cases flotants al llac Nokoué, l’únic mitjà de transport pràctic és la barca, que fa la funció de portar als turistes, portar als nens a l’escola, intercanviar mercaderies i productes...
En Pep Moyano va aconseguir fotografiar les seves tècniques de pesca, la principal font d’aliment de la ciutat, una barca escolar plena de nens i nenes, conduïda per l’alumne amb més edat, i fins i tot un capellà cristià vestit de blanc, religió amb força presència a Benín a part del vodú, elegant i assegut a la seva barca.
Les estructures se sostenen sobre l’aigua del llac mitjançant pals, sistemes de ponts connecten els comerços i els domicilis, sostres i parets fets de troncs i plaques de xapa i ferro formen les cases on viuen els autòctons de la zona, quan s’ensorra una, aprofiten el material per a fer-ne una de nova, o reparar una ja feta. Aquests conceptes que escapen del nostre enteniment i del nostre pensament occidentalitzat són la vida de la població de Ganvié, els avantpassats dels quals van haver de fugir dels colonitzadors, que buscaven esclavitzar-los i portar-los a Europa i Amèrica. Van trobar en aquest llac i el seu accés quasi impossible a peu un lloc relativament segur on viure en pau, i amb el pas dels anys han aconseguit prosperar.
El fotògraf manresà va quedar captivat pels encants de Benín, que tot i viure en aquestes condicions, treballar tan durament per prosperar i no comptar amb totes les facilitats de les quals nosaltres disposem, «se’ls veia molt feliços, és una vida molt diferent de la nostra, amb menys facilitats, però més gratificant».
