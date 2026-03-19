EQUIPAMENTS
Es busca director per al Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya
L'ens municipal convoca el concurs per rellevar Francesc Vilà, que s'ha jubilat després d'una llarga etapa a l'equipament
L'empresa municipal Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires (MATMUSA) i l'Ajuntament de Manresa han posat en marxa el procés de recerca del substitut de Francesc Vilà al capdavant del Museu de Manresa, que des de fa dos anys comparteix edifici -l'antiga escola Sant Ignasi- i estructura amb el Museu del Barroc de Catalunya. Tot i que encara queda temps per poder veure completada la rehabilitació integral de l'equipament, en obres des de fa una dècada, el relleu de Vilà, que es va jubilar a finals de l'any passat, permetrà continuar treballant tant en els espais públics i privats com en els que estan oberts al públic i en les tasques de reforma necessàries.
Els organismes municipals han obert aquest matí la convocatòria per cobrir la plaça de director. Les bases es poden consultar al web matmusa.cat fins al 16 d'abril. Tal com s'indica des del consistori, "la nova direcció haurà d'actuar d'acord amb les directrius municipals i en el marc de col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat, tot dotant el museu d'una visió a llarg termini, promovent la coherència i qualitat en totes les actuacions que hi tenen lloc". Així mateix, s'apunta que "la persona escollida vetllarà per incrementar el prestigi i projecció del museu".
El Museu de Manresa té més de cent anys d'història. Actualment, roman tancat a causa de les obres que es van iniciar el 2016, si bé en els darrers anys s'han pogut fer avenços tan importants com l'obertura, el febrer del 2024, del Museu del Barroc de Catalunya. Així mateix, recentment es van habilitar diverses dependències d'oficines i espais de treball.
Amb Francesc Vilà, el Museu de Manresa va viure una llarga etapa de consolidació com un dels grans museus municipals de les comarques barcelonines. En haver-se jubilat, arriba el moment de trobar un relleu. La persona que ocupi la direcció del museu -escollida després d'una preselecció que designarà cinc finalistes- signarà un contracte per cinc anys, amb possibilitat de pròrroga.
