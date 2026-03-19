Nou programa
Rosalía aprofundeix en la seva fe en Déu a l'entrevista amb Ana Milán: "Ara soc més de resar que d’anar al psicòleg"
En la seva conversa, la cantant també comparteix alguns detalls de la seva vida personal, com la relació amb la seva germana, la seva por més gran i la seva devoció per la Virgen del Pilar
Alba Giraldo
Rosalía es va trobar amb l’actriu i presentadora Ana Milán 22 dies abans del llançament del seu últim disc, 'Lux', per parlar de la fe en Déu, la música i la soledat en una entrevista que s’ha emès aquest dimecres en l’estrena d''Ex. La vida després', precisament en la setmana en què l’artista catalana ha estrenat el seu 'Lux Tour' a França. La trobada sorgeix després d’un missatge que Milán va enviar a la cantant. "Quan se’m planteja aquest programa, la primera persona en qui penso és en tu", ha explicat la presentadora. "Recordo que nosaltres ens vam conèixer en un programa i recordo que, aleshores, estava molt nerviosa, i tu vas ser molt afectuosa i oberta amb mi", ha expressat, per la seva banda, la de Sant Esteve Sesrovires.
Durant l’entrevista, Rosalía ha explicat el significat del seu nou àlbum: "'Lux' és el que cadascú necessiti que sigui. Per a mi, 'Lux', tant de bo sigui un mirall, alguna cosa que jo comparteixo i que els altres hi troben el que ells necessitin trobar". L’artista ha assegurat que va ser "desafiant" aconseguir que el projecte de 'Lux' tirés endavant amb un pressupost que no la fes "caure en números vermells". A més, ha explicat què hi ha darrere del seu propòsit: "Fer 'Lux' té a veure amb el fet que, si jo no fos ara mateix artista, cantant o músic, que fa gires pel món, probablement estaria anant a la universitat a Teologia o estudiant idiomes. Volia fer un projecte que jo tingués ganes de fer per a mi mateixa. Busco l’oportunitat per reconnectar amb el que vull fer".
Fe i religió
L’artista catalana també ha parlat en profunditat de la fe en Déu i la religió: "Existeixen diferents formes de resar. Hi ha alguns resos que tenen a veure amb la penitència, altres amb la gratitud... Cadascú té la seva manera de projectar-se cap amunt". L’artista ha assegurat que sent que "alguna cosa que està per sobre" la protegeix. "Déu m’ha beneït, m’ha donat moltes coses bones, què menys que fer un disc per donar gràcies i retornar", ha assegurat.
"Cada nit, abans d’adormir-me, reso un 'Pare nostre'", ha afirmat la cantant, abans d’admetre que, tot i que de petita acompanyava a vegades la seva àvia a missa, no era practicant. "Fa uns cinc o sis anys he començat a resar més", ha assegurat. El punt de partida va ser la fama, el caos d’una vida constant en el focus i la necessitat d’introspecció. "Quan tot es va anar fent més exigent o més complex. Com més soroll, més cap endins. És una cosa que el cos em demanava i ara és una pràctica habitual del meu dia a dia", ha admès.
Rosalía també ha aprofundit sobre qui és ella mateixa: "La identitat és una cosa que mor o neix cada dia si un vol. La idea d’identitat és com un xiclet per a mi, es pot expandir, contraure, inflar, trencar...". "Encara em plantejo qui soc, òbviament. El que em posaré dependrà de qui soc en moments diferents", ha expressat. I ha confessat una de les seves pors més grans: "La soledat és una cosa que encara m’aterreix. Però em pregunto si això és una cosa que algú pot controlar o no".
Llibertat i aprenentatge
Sobre els seus processos artístics, la catalana ha admès que té "molta energia" i "fam de coneixement". Tanmateix, cada dia accepta més el fet que no podrà conèixer tots els llocs del món, totes les "ments increïbles" que habiten el planeta, ni llegir tots els llibres que existeixen: "Per ser-ne conscient, estic més present". Això sí, la seva missió principal a la vida continuarà sent "fer música", sempre, "passi el que passi". "L’èxit no és la finalitat. Ho fas perquè ho has de fer, perquè ve d’una urgència [...] Ser lliure és el meu aprenentatge i el meu camí", ha comentat.
Durant l’entrevista, Rosalía també ha fet algunes confessions personals, com que dorm abraçada a un peluix, que la seva verge preferida és la del Pilar i que la seva germana és la seva millor amiga. "Amb els anys hem après fins i tot a ser més amigues, millors l’una per a l’altra. És el regal més gran que m’han donat els meus pares", ha explicat sobre la seva relació. També ha revelat que va estar anant durant un any al psicòleg: "Però ara reso més que anar al psicòleg. Són formes diferents de coneixement".
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món