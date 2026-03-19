Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de docents a la Catalunya centralBramsFira MediterràniaMètode mimosaJimmy GraceySentència jubilatPressupostos de Catalunya
instagramlinkedin

ART

Sant Fruitós recupera la pintora Coloma Medina

Aquest dijous (18.30 h) s’inaugura a la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós l’exposició" Coloma Medina: una artista per descobrir"

La mostra compta amb una trentena d’obres de la manresana i es podrà visitar fins a l’11 d’abril

Imatge del muntatge de l'exposició, amb l'autoretrat de Medina a la dreta / GREHVAT.0

Mar Peñarroja Paz

Manresa

Felicitacions i cartes, natures mortes, flors, bodegons, paisatges i retrats: una trentena d’obres de l’artista manresana Coloma Medina (1933-1989) arriben a la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages. L’exposició, comissariada per l’historiador i coordinador del grup GREHVAT.0 Ovidi Cobacho, és la primera antològica de l’autora i es podrà visitar fins a l’11 d’abril. La inauguració té lloc avui dijous, 19 de març, a les 18.30 h.

La mostra neix arran del projecte "Pioneres", un treball d’investigació del grup GREHVAT.0 que, coordinat per Cobacho, va presentar el 2024 una àmplia exposició de dones artistes nascudes o vinculades amb la capital del Bages. “Ens vam adonar que hi havia artistes sobre les quals se n’havia de dir més, i Coloma Medina n’és una”, diu el comissari. Medina es va formar a l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa i a l’Escola de Belles Arts de Barcelona i va ser becada per passar una temporada per Espanya i Itàlia, on va pintar - sempre a l’oli - alguns dels paisatges que es poden veure a l’exposició.

Tanmateix, la seva obra no es limita a bodegons, flors i paisatges sinó que l’artista va mostrar un interès especial per un gènere que, aleshores, no estava tan en voga: el retrat. “Acostumava a pintar familiars o gent que li era propera”, explica Cobacho i, de fet, una de les seves millors peces és un retrat del seu pare. Pintat a mitjans dels anys seixanta, l’obra “que recorda un estil Rembrandt”, assegura el comissari, “capta la psicologia del personatge”. Una figura que, sense arribar a mostrar les mans i sobre un fons neutre “és l’obra que més crida l’atenció dels visitants i, especialment, la dels més joves”, afegeix.

Coloma Medina “no va tenir mai un gran afany a exposar”, explica Cobacho i després de la seva mort ja no se’n va poder veure cap quadre. Fins ara. L’exposició de la biblioteca de Sant Fruitós representa la primera gran mostra de l’autora, on les obres, en lloc d’ordenar-se cronològicament, s’han adaptat a l’espai en un recorregut per la seva trajectòria.

Notícies relacionades i més

La inauguració es farà dijous a les 18:30, és oberta a tothom i hi assistiran les dues germanes de l’artista. S’espera que, un cop acabada, arribi en un format molt més reduït al restaurant Las Vegas de Manresa. Igualment, però, algunes de les obres entraran en dipòsit al Museu de Manresa. L’objectiu és clar: “divulgar i finalment recuperar”, diu Cobacho, la figura recentment descoberta de Coloma Medina.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents