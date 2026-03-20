Escena
«L’hostalera» farà encara més immersiu el teatre del Poble Nou de Manresa
El Grup Escènic Nostra Llar estrena la comèdia de Goldoni per la Festa Major del barri manresà
Es faran 6 funcions en una sala per a 60 espectadors, i n’hi haurà 6 d’asseguts en taules de l’hostal
Al barri del Poble Nou de Manresa es fa teatre des del 1942, amb els Pastorets. Jordi Gener (Manresa, 1985) dirigeix tots els muntatges del Grup Escènic Nostra Llar des del 2008, i el 2011, amb L’hereu i la forastera, de Sagarra, va estrenar el format amb el públic a tres bandes i l’escenari a peu de terra, que permet viure les representacions des de ben a prop en una sala, la del casal parroquial, on només caben 54 espectadors. Però per la Festa Major del barri d’enguany, amb l’estrena de L’hostalera, una ben popular comèdia de Carlo Goldoni, l’experiència teatral al Poble Nou esdevindrà encara més immersiva: hi haurà 6 persones del públic que s’asseuran dins de l’espai escènic, en algunes de les tauletes que formaran part del menjador de l’hostal de la Mirandolina, la seductora protagonista de l’obra. En aquesta ocasió, doncs, el públic per funció s’incrementarà fins a les 60 persones.
«L’HOSTALERA»
Lloc: Sala d’actes del casal parroquial del Poble Nou (Sant Josep, 41). Dia i hora: Dissabtes 21 i 28 de març, a les 18 i a les 20.30 h; i diumenges 22 i 29 de març, a les 18 h. Entrades: 12 euros. A la venda a ticketing.cat.
Malgrat que els avalen l’èxit i la qualitat dels muntatges que periòdicament posen en escena, Gener reitera, com en altres ocasions, que hi ha moltes persones (entre les quals molts manresans també) que encara desconeixen la sala del Poble Nou: «no tothom sap que hi és, i quan ve surt encantat, del format i de la proximitat i de tot plegat». Però, de fet, tenen un públic ben fidel: a hores d’ara la majoria de les 6 funcions que hi ha programades de L’hostalera, entre aquest i el proper cap de setmana, «ja estan bastant plenes». Per dissabte 28 de març al vespre «encara queden algunes entrades». Però, per si de cas, sempre es guarden algun cap de setmana de reserva per si cal ampliar funcions si les previstes s’exhaureixen. No seria el primer cop que passa. En aquest cas, es farien després de Setmana Santa.
El director del grup Escènic Nostra Llar reconeix que per Sant Josep sempre trien «obres una mica més disteses», i aquest cop, «seguint amb els títols emblemàtics», arriba L’hostalera, que «escènicament té molt joc» i presenta uns personatges «molt estripats». Aquesta comèdia, que Carlo Goldoni va escriure el 1750 i que s’ambienta en un hostal de Florència, permet també al grup del Poble Nou treballar l’estètica «del segle XVIII italià, que no havíem treballat, i és un al·licient més per mostrar la nostra versalitat, que ens agrada posar de manifest», remarca Jordi Gener.
Els protagonistes del muntatge
REPARTIMENT:
- Mirandolina, hostalera: Anna Bertran
- El Cavaller de Ripafratta: Gerard Llobet
- El Marquès de Forlipopoli: Pau Gros
- El Comte d’Albafiotita: Oriol Puig
- Hortènsia, actriu: Teti Canal
- Dejanira, actriu: Marisa Cots
- Fabrizio, cambrer de l’hostal: Ferran Junyent
- Criat del Cavaller: Joan Domènech
EQUIP TÈCNIC I CREATIU:
- Caracterització: Esther Castellana
- Gestió de vestuari: Teti Canal
- Escenografia i muntatge tècnic: Lluís Vilalta
- Direcció i control tècnic: Jordi Gener
- Coordinació: Jaume Puig
«A tots els cau la baba»
La història gira completament al voltant de la Mirandolina, la mestressa d’un hostal. Tothom es rendeix als seus peus: «a tots els cau la baba per l’hostalera», diu el text. A l’hostal s’hi allotgen un marquès i un comte, que n’estan enamorats i la festegen i li fan regals. També hi ha un cavaller, que no vol saber res de l’amor, i és reticent al contacte amb les dones. «Tot es mou en els codis de la noblesa de l’època, amb un puntet cavallaresc. Però hi ha contrastos interessants, que provoquen la comèdia», assenyala el director, que apunta al marquès «que se les dona de formar part d’un gran llinatge i sempre va escurat» (s’estrena en el grup amb aquest personatge Pau Gros, cantautor i dissenyador gràfic) i a les dues actrius que es fan passar per dames.
El paper de la Mirandolina l’entoma Anna Bertran, actriu que té companyia pròpia. «Vam començar plegats de petits en el grup del Poble Nou, i feia temps que comentàvem que volíem tornar a treballar plegats. Per tant, recuperem un valor que va sorgir d’aquí», apunta Gener. Mentre que el personatge del cavaller permet descobrir «la grandiosa vis còmica» de Gerard Llobet, que ve de fer els drames de La filla del mar i d’Aigües encantades.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos