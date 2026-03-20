Mama Dousha, cantant i jurat d'Eufòria: “Soc una persona emotiva, però m’agrada fotre canya”
Bruno de Fabriziis publica l’àlbum ‘Tothom té raó’, on el músic connecta amb si mateix amb un tarannà desafiant
Guillem Roset (ACN)
Mama Dousha, nom artístic de Bruno de Fabriziis, ha publicat aquest divendres l’àlbum ‘Tothom té raó’ (Promo Arts Music). El nou disc presenta un artista més “madur” amb unes lletres “personals”, “sinceres” i “honestes” que connecten més amb el músic. El nou projecte discogràfic s’ha gestat durant unes sessions de composició amb els productors Joan Borràs d’Oques Grasses, Scotty DK i Guillem Bautista. El resultat és un disc on ha decaigut el caràcter més festiu i que, segons l'autor, neda a contracorrent de les tendències del sector. A la vegada, però, manté un caràcter “desafiant”. “Es pot veure que soc una persona emotiva, però que m’agrada fotre canya. Hi ha tot el meu ser en aquest disc”, ha explicat l'intèrpret, que actualment fa de jurat al programa Eufòria de TV3.
El cantant barceloní estrena un treball format per nou cançons, on Mama Dousha manté el seu característic so, però introdueix noves sonoritats i textures que fan evolucionar el seu estil fruit d’aquest procés coral. En aquesta ocasió, les lletres aborden temes universals que interpel·len a tothom com l’amor, l’amistat, les relacions laborals o el cost de la vida, entre altres temàtiques.
En una entrevista amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Mama Dousha reconeix que el nou disc pot ser concebut com a més “seriós”, però, remarca que el denominador comú del seu estil sempre hi serà.
En aquest nou disc, els seus seguidors, hi trobaran un tarannà menys “festiu”. "En discos anteriors hi havia un punt festiu, també perquè em naixia, i ara aquest cop no s'ha tingut en compte”, explica. El cantant constata que el treball sí que té un to “crític” i “personal” i que, lluny d’amagar-se rere el personatge, ara ofereix frases que “ell diria en veu alta” i que defensaria.
Aquest gir allunyat de la festivitat l’ha fet per crear la música “sense tenir en compte el mercat musical”. “El fet de fer les cançons sense tenir en compte en absolut el mercat, clar, potser el que ha fet és treure aquesta part més festiva”, explica. “Per mi són les millors cançons de la meva vida”, constata.
“Les tendències t'arriben i jo tampoc espero ni vull anar a la contra, ni trencar esquemes, ni plantejar un discurs antimoda o antitendència, no. Vaig dir: anem a fer el que ens surti”, destaca.
El nou àlbum arriba en un bon moment professional per a Mama Dousha. L’artista aplaudeix que el projecte “progressa”, l’equip creix i han programat una gira amb una trentena de concerts abans de publicar el disc. “El projecte mai ha anat enrere, i això a mi em fa molt feliç”, conclou.
Part del bon moment del cantant coincideix amb el fet que s’ha estrenat com a membre del jurat del programa ‘Eufòria’ de TV3. Un projecte “divertit” que li està donant notorietat i que també l’ajuda a donar a conèixer la seva música. De Fabriziis aplaudeix que pugui mantenir el seu criteri i ser “sincer”.
Una gira amb més de 30 concerts
Bruno de Fabriziis té previst presentar el nou disc en una gira amb més de 30 concerts arreu de Catalunya. La gira arrencarà a la Telecogresca, el 28 de març, i al Festival Ítaca, el 4 d’abril.
