El MNAC se submergeix en el mite del Mestre de Cabestany a través de Sant Pere de Rodes

Una mostra exhibeix més de cent peces del monestir, incloent-hi un relleu i fragments de la portalada destruïda, amb la intenció de reconstruir-ne la història.

El MNAC homenatja la figura del Mestre de Cabestany amb una nova exposició

Dúnia Drudis Picazo

Barcelona

Amb la idea d’ampliar la seva visió sobre el romànic, el Museu Nacional d’Art de Catalunya va iniciar fa mesos una investigació sobre les obres del Mestre de Cabestany, un dels mites més grans del romànic català, un escultor tan talentós com enigmàtic. El descobriment de noves peces i informacions ha desembocat en una exposició sobre el monestir de Sant Pere de Rodes, situat al Port de la Selva, que es podrà veure fins al 19 de juny.

El MNAC inaugura avui Sant Pere de Rodes i el Mestre de Cabestany, una mostra que consta de més de cent peces i que explora els detalls del monestir. L’exposició posa especial èmfasi en la portalada, que va quedar destruïda durant el primer terç del segle XIX. En aquest context, es mostren per primera vegada un relleu, dos caps masculins, un fragment de vestimenta i l’etiqueta de l’inri de la crucifixió de pedra.

