Art
El MNAC se submergeix en el mite del Mestre de Cabestany a través de Sant Pere de Rodes
Una mostra exhibeix més de cent peces del monestir, incloent-hi un relleu i fragments de la portalada destruïda, amb la intenció de reconstruir-ne la història.
Dúnia Drudis Picazo
Amb la idea d’ampliar la seva visió sobre el romànic, el Museu Nacional d’Art de Catalunya va iniciar fa mesos una investigació sobre les obres del Mestre de Cabestany, un dels mites més grans del romànic català, un escultor tan talentós com enigmàtic. El descobriment de noves peces i informacions ha desembocat en una exposició sobre el monestir de Sant Pere de Rodes, situat al Port de la Selva, que es podrà veure fins al 19 de juny.
El MNAC inaugura avui Sant Pere de Rodes i el Mestre de Cabestany, una mostra que consta de més de cent peces i que explora els detalls del monestir. L’exposició posa especial èmfasi en la portalada, que va quedar destruïda durant el primer terç del segle XIX. En aquest context, es mostren per primera vegada un relleu, dos caps masculins, un fragment de vestimenta i l’etiqueta de l’inri de la crucifixió de pedra.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos