Música
Un nou cicle farà concerts sobre el mar al Port Vell de Barcelona
El Blaumarí Music oferirà al juny 17 recitals, de Rufus Wainwright a Alan Parsons, en una estructura flotant ancorada al moll de Barcelona.
Jordi Bianciotto
Una nova mostra musical s’afegeix a l’oferta de primavera-estiu barcelonina i ho fa en un enclavament i format inèdits: el Blaumarí Music construirà l’escenari en una plataforma sobre el mar al Port Vell, en concret al moll de Barcelona, el del World Trade Center i la torre del telefèric. Hi desfilaran 17 artistes, de les escenes catalana, espanyola i internacional, al llarg del mes de juny. Entre aquests artistes hi haurà Kamasi Washington, Joss Stone i Rufus Wainwright.
La ubicació de l’escenari apareix com el factor distintiu més vistós. S’assentarà sobre les aigües davant el moll, al tram inicial de la vora nord, de manera que, darrere de l’artista, trauran el cap el monument a Colom i el perfil de Barcelona. Un muntatge que comporta "un treball d’enginyeria espectacular", explica a aquest diari el director artístic, Martín Pérez Romagosa. "Hi haurà bussejadors treballant durant 15 dies per fixar l’escenari". La proposta ha generat un gran interès, assegura. "Hi ha artistes que vindran perquè els ha captivat el projecte i l’emplaçament".
Del jazz a la rumba
El Blaumarí Music s’inaugurarà el 10 de juny amb l’actuació d’un artista per confirmar, la identitat del qual s’anunciarà avui. Dos dies després acollirà el saxofonista Kamasi Washington, figura destacada del jazz. El gaiter gallec Carlos Núñez (13) i el reggae-pop d’UB40 feat. Ali Campbell (14) completaran el cartell del primer cap de setmana.
La parcel·la internacional ofereix després com a ganxos el grup suec The Cardigans (16), la institució funky Chic –amb Nile Rodgers al capdavant (21)–, la veu soul de Joss Stone (24) i l’històric Alan Parsons (25). També James, grup sorgit en l’escena pop de Manchester als 90 (27 de juny) i el cantant, guitarrista i pianista Rufus Wainwright (28). El programa es completa amb l’òpera La traviata (15 de juny), el retorn dels rumbers Gipsy Kings (by André Reyes) (17), la reunió de Sau (18), el cantautor pop Xoel López (19), la Nit d’havaneres (20) i la fusió d’electrònica i orquestra de DJ Symphonic (22). Hi haurà un concert més, el 17è, per precisar i altres activitats que duraran tot el juliol.
El Blaumarí Music treballarà amb un doble aforament: d’una banda, 2.500 persones en el format amb seients i, de l’altra, 3.800 en el mixt, amb una part del públic dret. Les entrades es posaran a la venda dilluns a les deu del matí..
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos