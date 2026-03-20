Entrevista | Òscar Ponga Músic
Òscar Ponga, músic: «Hi ha coses que només es poden expressar amb la música»
L’artista manresà de 28 anys, Òscar Ponga, llançarà el seu primer projecte musical professional com a premi per guanyar el concurs de la Fundació SAU i Fundació Puig-Porret, que s’encarregaran de publicar el disc que es gravarà durant l’estiu
Pau Navarro Freixes
Com vas començar al món de la música?
Vaig començar de ben petit, amb un any potser, els meus pares em van regalar un piano de joguina i vaig aprendre a tocar les cançons de pel·lícules com Pirates del Carib d’oïda. Aleshores en veure que tenia certa capacitat em van apuntar a l’escola l’Esclat on vaig començar la meva educació musical i després vaig passar al Conservatori, però ho trobava tot massa acadèmic i necessitava més llibertat. Tinc molta facilitat per la música, però mai m’ha agradat estudiar.
Un cop finalitzada l’etapa del conservatori, vas començar a fer música pel teu compte?
Vaig començar sent adolescent amb un amic de l’Esclat fent el grup de versions Ares, més tard vaig formar amb més amics un grup de música reivindicativa que es deia Reskat amb els que vaig fer els primers concerts relativament grans, el que més recordo és el que vam fer a la UAB per la festa major, hi havia moltíssima gent. Amb el pas del temps, vaig decidir començar el meu camí en solitari sota el nom de Pöngä i presentar-me a diversos càstings i concursos, com el d’Eufòria on vaig arribar entre els 90 finalistes, però no va ser fins aquest concurs de la Fundació SAU que vaig tenir sort. També em vaig adonar que potser la televisió no és el que vull, el que vull és fer la meva pròpia música i les meves cançons per poder expressar el que sento.
En què consisteix el premi que has guanyat?
Per guanyar el concurs, em donen l’oportunitat de gravar el meu primer disc a un estudi professional, amb l’ajuda del Pep Sala qui és el responsable de l’estudi i qui em va comunicar que vaig ser el guanyador. Vaig presentar-me al concurs amb algunes cançons del meu projecte Somnis, la que més va agradar als jutges va ser una que es diu Rocòdrom, però els noms i el format del disc són provisionals, al llarg de l’estiu treballarem i polirem l’obra així que no puc confirmar res. De cara al setembre tenim pensat que sortirà al públic, sigui en format disc o singles.
Com definiries la teva música?
Bàsicament explica vivències. Parla de moments d’alegria, de nostàlgia i va tot dirigit als somnis. Tinc cançons que parlo de deixar de pensar en viatges en avió, en vaixell i centrar-te més en les petites coses. Intento expressar els pensaments que tinc al cap i fer cançons on la gent es pugui veure reflectit, o fer que reflexionin.
En qui t’has inspirat? Parla’m dels teus referents musicals.
Tenint en compte que tots els artistes tenen el seu propi estil i el seu imaginari, si hagués de dir un referent seria una barreja de Nil Moliner, de Stay Homas i de The Tyets, guardant les distàncies. Al final són vivències que he tingut jo i les lletres són una cosa i la musicalitat va a part.
Quines expectatives tens per al teu primer àlbum?
Jo simplement estic agraït d’haver guanyat el concurs i poder complir el meu somni, perquè no a tothom li paguen el seu primer disc. M’ho he hagut de guanyar i en Pep Sala juntament amb la resta de representants de les associacions van optar pel meu projecte, però tot es basa en la meva constància i no haver renunciat mai a la música per molts anys que passin.
Has tingut moltes anades i tornades, però mai has deixat la música, pràcticament es podria dir que la necessites.
Exactament. Han passat els anys i la meva música encara és la meva prioritat i la millor forma de comunicar. Hi ha coses que només es poden expressar amb la música.
De cara a l’àlbum, serà un treball en solitari?
Doncs no ho sé. Ara per ara estem fent recerca de músics, però de moment gravarem les cançons amb músics de l’estudi del Pep. Pel que fa a col·laboracions, sempre ho he tingut al cap, però primer vull veure com queden les cançons durant la gravació i aleshores decidirem.
Una col·laboració somiada?
Una amb Stay Homas m’hauria encantat, però clar, ara està complicat. Et diria amb Nil Moliner.
Quin és el teu objectiu amb aquest disc?
Vull sentir-me orgullós del meu treball. Que les meves experiències surtin reflectides. Jo també estaré a càrrec de la producció del disc juntament amb el Pep. Tinc bastant clar com vull que siguin les cançons i vull que surtin com les tinc al cap.
I el teu objectiu amb la música? Quin somni vols complir?
Considero que ja l’he aconseguit, que era tocar dalt d’un escenari. Ja ho he aconseguit quan tocava amb Ares i Reskat. Crec que la millor sensació és que hi hagi gent que se sàpiga les teves cançons, que li transmetin i que les puguin sentir tal com tu les has escrit.
Aconsello a la gent que comença amb la música que mai deixi de perseguir els seus somnis
Tenint en compte que fa molt temps que fas música i que, fins ara, no has tingut una oportunitat així, tens algun consell per a totes les persones que comencen a fer música?
Que mai deixin de perseguir els seus somnis. Tinc molt amics que han deixat la música per a dedicar-se a altres feines, és totalment comprensible perquè vivim en un sistema en el qual o tens diners, o no vius, i costa molt viure de la música. Estimen la música, però sovint no és comparable amb la tranquil·litat de tenir un sou cada mes. Aquesta comoditat costa molt de trobar-la amb la música.
Creus que es valora correctament als artistes? És just com funciona l’èxit a la música?
El problema és que hi ha molts factors externs que intervenen en l’èxit, i pot ser frustrant. La cançó Rocòdrom, que és la que em va fer guanyar el concurs, fa dos anys que està escrita. La música i l’art en general són molt subjectius i pot ser si el jurat del concurs hagués sigut un altre, no hauria guanyat. Puc estimar molt una cançó i que resulti que només m’agrada a mi. M’agraden totes les cançons que faig, però el que fa que una cançó sigui més important per l’artista és la vivència per la qual està escrita.
