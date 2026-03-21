TEATRE
La Catalunya Central aporta un 10% de l’èxit del projecte Cap Butaca Buida
La tercera edició de la jornada que proposa una mobilització de país per omplir els teatres fa un altre salt endavant amb més de 250 equipaments, 25 dels quals en ciutats del territori
Més de 250 teatres d’arreu de Catalunya i d’altres punts dels territoris de parla catalana participen avui en la tercera edició del projecte Cap Butaca Buida, que incentiva l’assistència als teatres invocant a la «mobilització» nacional, en paraules de Jofre Blesa, un dels promotors de la iniciativa. Un 10 % dels equipaments que participen en la proposta són de les comarques centrals, símptoma de la gran presència de les arts escèniques en aquestes comarques.
«Era un risc, una bogeria, però la gent s’ho ha fet seu», explica un dels responsables de la Sala Versus Glòries de Barcelona. La idea admet la comparació amb Sant Jordi en el sentit que busca la complicitat de tothom, tant els qui estan habituats a comprar entrades com els «qui no van mai al teatre».
Cap Butaca Buida va néixer en el moment que, des de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), es va veure la necessitat de «fer alguna cosa de sector», recorda Blesa. «El dia 27 de març se celebra el Dia Mundial del Teatre, un dramaturg fa un manifest, es llegeix i ja està, però calia alguna cosa que tingués rellevància i, salvant la distància, fos com el Sant Jordi de les arts escèniques». La clau de volta, mobilitzar com més gent millor: «l’any passat, van ser 70.000 espectadors i només que el 5 per cent sortissin emocionats i interpel·lats, i per això repetissin, ja seria un èxit».
El projecte va començar amb 145 teatres, l’any passat s’hi van apuntar 217 i, aquest 2026, «superarem els 255». Blesa observa que «la gent ho veu com una mobilització de país, és aquest sentiment tan català de vinga va, som-hi, i es mobilitza per la cultura i les arts escèniques, fins al punt d’estar esperant que arribi aquest dia, gent que no va mai al teatre, es fa seu el Cap Butaca Buida».
Del Bages, enguany hi ha funcions a Manresa, Balsareny, Sallent, Sant Fruitós, Navarcles, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Artés, Avinyó i Navàs. Pel que fa al Moianès, hi seran Castellterçol i Moià; del Berguedà, la capital Berga i Gironella; a l’Anoia, Igualada, Calaf, Capellades, Carme, Santa Margarida de Montbui i Sant Martí de Tous; Olesa de Montserrat i Martorell, del Baix Llobregat Nord; i Solsona, Llívia i la Seu d’Urgell a les contrades pirinenques.
«No hi ha cap país que tingui un dia durant el qual ompli els seus teatres», apunta Blesa: «és evident que hi ha llocs on hi va molta gent, com el West End de Londres, i en moments puntuals com Nadal és tradicional anar a veure un musical; però el que proposa Cap Butaca Buida és fer una mobilització un dia fora de temporada».
El primer any, el projecte es va centrar a Catalunya, però les xifres s’han disparat gràcies també per l’interès mostrat en altres indrets on es parla català: «tenim 20 teatres a València i 10 a Mallorca, però també a Andorra, Buenos Aires i l’Alguer». Per tot plegat, s’espera la presència de 90.000 espectadors en prop de 350 funcions, dues xifres importants, però no l’única, ja que aquest volum de contractació implicarà al voltant de quatre mil professionals del sector.
«El 90 % del teatre que es programarà aquest dissabte és professional i la resta és amateur», afegeix Blesa, alhora que puntualitza que «no hi ha una programació específica per al públic jove, però la mobilització fa que hi hagi més espectacles per als adolescents que en qualsevol altre dia».
Alhora, «el català no és condició necessària, però el projecte creix i s’expandeix a Catalunya; la proporció de català i castellà és de 80-20». Una part de la recaptació, que tria cada teatre, es destinarà al projecte The Freedom Theatre de Jenin (Cisjordània) adreçat a fer del teatre un valor social.
