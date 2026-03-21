Enderrock Llibres uneix «Art & Música»
L’editorial Enderrock Llibres plasma en aquest llibre l’estreta relació entre la música i les arts plàstiques, fent un repàs de les portades dels discos més recordats de la música catalana.
Aquesta antologia gràfica compta amb una forta presència d’artistes de la Catalunya Central, que han col·laborat en grans èxits de la música contemporània en l’aspecte visual.
Pau Navarro Freixes
Catalunya, com a territori, ha estat sempre molt arrelada a la cultura i la tradició. Quan parlem de cultura, és inevitable pensar en la música i en la gran quantitat d’artistes de renom que han donat forma i fons als països catalans, sigui per impacte o per simbologia. Sovint, però, el nom del músic és l’únic que es manté present en la memòria col·lectiva i s’oblida que en el “producte” final que consumim hi intervenen molts més professionals i artistes indispensables que queden en un segon pla.
Per aquest motiu, l’editorial Enderrock Llibres ha publicat Art & Música, una antologia gràfica de la música catalana on es recopila l’obra d’un centenar de dissenyadors que han tingut una tasca influent i digna de rememorar en el disseny de portades de discos. En aquest llibre gràfic que inclou textos d’especialistes audiovisuals, que han treballat en col·laboració amb el grup Enderrock, es poden veure noms d’artistes que han marcat una època com Joan Miró o Salvador Dalí, fins a dissenyadors d’arreu dels països catalans, passats i presents, que han fet la seva aportació a l’art i la cultura.
Entre tants noms propis, podem trobar dissenyadors i artistes amb denominació d’origen de la Catalunya Central, que han estat responsables de grans èxits de la música contemporània.
Un dels que més protagonisme rep al llibre és Joel Abad, nascut a Manresa l’any 1980. És un referent gràfic de les escenes punk i hardcore internacionals, amb un estil perfectament reconeixible que adopta característiques del còmic underground. La seva obra i trajectòria combina la participació en exposicions internacionals com la Gallery 1988 de Los Angeles o la Bottleneck de Nova York, amb col·laboracions i treballs per marques internacionals com Vans o Harley-Davidson. En l’àmbit musical, ha fet portades i pòsters per a grups mètal catalans com els igualadins Crisix, però també ha creuat fronteras treballant en dissenys per als californians NOFX.
De Manresa, també trobem a l’Arnau Sala Sáez, nascut l’any 1978. Aquest artista multidisciplinari combina la seva faceta d’artista visual amb el seu talent musical. Ha presentat el seu treball visual en galeries d’art d’arreu del territori, acompanyat d’elements sonors que enriqueixen la seva obra. Per altra banda, ell dissenya les portades dels seus propis projectes i formacions musicals, com el duo del qual forma part anomenat Les aus o sota l’àlies musical Ex Continent quan actua en solitari.
Desplaçant-nos al Baix Llobregat trobem l’obra de Francesc Guitart, nascut a Esparreguera l’any 1934 i dissenyador gràfic de diverses portades del mític grup La Trinca, entre els anys setanta i mitjans dels vuitanta, amb una gran influència de la cultura pop americana. Amb la inspiració yankee, va ser responsable de la creació de diverses portades emblemàtiques que podem observar al llibre.
Gairebé a tocar geogràficament tenim a Oriol Malet, que va néixer a Martorell l’any 1975. Originalment il·lustrador i autor de còmic, sovint gaudeix col·laborant amb artistes musicals per a dissenyar les seves portades, aportant el seu carisma i toc personal. Alguns dels seus treballs més significatius són portades per a Roger Mas o Trifàsic, entre altres artistes catalans.
Aquests són alguns dels noms que trobem al llibre Art & Música, concretament els que podem situar a la zona de la Catalunya Central, però aquesta peça literària compta amb prop d’un centenar d’artistes, encarregats de dissenyar les portades d’alguns dels àlbums i vinils més rellevants de la història musical catalana.
Gràcies als textos d’especialistes gràfics i musicals que incorpora el volum, podem comprendre i posar en context aquesta relació persistent entre imatge i so, expliquen com el disseny ha contribuït a crear icones, a construir relats i a despertar emocions que van més enllà de la mateixa música.
Il·lustradors, pintors, fotògrafs i dissenyadors configuren un mosaic que revela la potència visual de la música feta als països catalans i la seva estreta relació amb les arts plàstiques. Tots amb el seu propi estil, la seva manera de comprendre el món, la seva pròpia visió artística.
El llibre Art & Música, en resum, és un repàs generacional que reafirma la unió de la cultura, la música i l’art.
