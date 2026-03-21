Certamen musical
Històries de vida que s'expliquen a través de partitures
Les joves promeses de la música es troben a Manresa en el marc del Premi BBVA de Música al Talent Individual, una cita que aplega un centenar de concursants units per la dedicació i la perseverança
El Conservatori Municipal de Música de Manresa ha estat aquest dissabte escenari d'un bullici inusual el cap de setmana. Centenars de persones pujaven i baixaven escales buscant unes aules plenes, entre assajos i audicions. Fins i tot des de fora es podia percebre aquesta vivacitat, amb melodies de diferents instruments ressonant més enllà de les parets de l'equipament. És la mostra del Premi BBVA de Música al Talent Individual, que en la seva desena edició ha tornat a reunir a la capital del Bages les promeses musicals de tot el país.
Des de les deu del matí i fins a quarts de sis de la tarda, un centenar de músics de tota Catalunya exposaven el fruit d'anys de dedicació. I és que, malgrat que l'alumnat vagi dels 12 als 21 anys, alguns fan música des que pràcticament tenen ús de raó, com l'Estel Blasco, que toca el violoncel des dels dos anys i mig. Només de sortir de la prova, compartia les primeres impressions amb la seva família i els seus companys d'afició i també concursants al certamen, el Màrius de Batlle (flauta travessera) i l'Abril Borgarello (viola). Malgrat els nervis, tots tres coincideixen que la dedicació i aquestes experiències valen la pena. "Gaudeixo molt tocant la viola. Sento que el temps passa molt de pressa", diu l'Abril, mentre que el Màrius valora que "he tocat tota la vida, m'encanta i no podria deixar-ho de fer". Per la seva banda, l'Estel comparteix que l'esforç porta resultats perquè "sempre acabes millorant".
Les motivacions a l'hora de començar a tocar són diferents. En el cas de l'Ainet Navarro, de 13 anys i alumna del Conservatori de Manresa, va arrencar la seva trajectòria amb el bombardí per recomanació mèdica. "Quan era petita tenia problemes de respiració, i em van recomanar que toqués algun instrument de vent perquè m’hi ajudés", explica, reconeixent que es va decantar pel bombardí perquè "era gran i em va cridar l'atenció". Altres, com el Pau Ortega, que té 15 anys i toca el violoncel al mateix centre, tenien exemples a casa. "Ho faig des de petit i ho he viscut així perquè la meva mare és música", ha compartit.
En tot cas, sigui la quina sigui la llavor, gairebé sempre acaben abocant en autèntiques passions i somnis de futur. És el cas del Cassià Bataller, que amb 17 anys ja en fa 13 que toca la tuba al Conservatori de Manresa i té clar que "el meu objectiu és tocar en orquestres grans". Tampoc descarta "ser professor d'instrument o llenguatge". I per aconseguir-ho, és perseverant, dedicant cada dia entre "dues i tres hores" a l’assaig. "Primer, faig un escalfament d'uns 40 minuts. Després, passo als passatges d'orquestra. I finalment, vaig amb les obres", indica.
Relleus garantits
Des de l'organització celebren l'èxit de la convocatòria any rere any i fins al desè aniversari que enguany es commemora. Segons el president de l'Associació Catalana de Conservatoris i director del Conservatori Municipal de Barcelona, Lito Iglesias, aquest cap de setmana se celebra "la gran festa dels conservatoris de Catalunya", en una jornada marcada pels nervis i el rigor, però també per l'alegria dels retrobaments i l'oportunitat de coincidir cada vegada amb més professionals. En aquest sentit, Iglesias destaca el bon estat de salut del sector, exemplificat en la mateixa entitat que presideix, que celebra els 20 anys aquest 2026 duplicant el nombre de conservatoris associats des de la seva creació, sumant-ne actualment 28.
És aquesta consonància d'efemèrides les quines han fet possible una final inèdita, que es desenvoluparà demà al Monestir de Montserrat. "Hem destacat aquest any especial tornant als orígens, perquè va ser aquí a Manresa on es va convocar el primer premi", ha rememorat. En tot cas, més enllà dels aniversaris, el principal motiu de satisfacció per l'organització és el fet de comprovar que "la participació en el premi sempre ha estat superada en número", amb una consolidació per sobre dels 100 alumnes. "La música i totes les arts sempre són vocacionals, i qui realment la té no la deixa, és per sempre", ha apuntat Iglesias, qui ha insistit que "la música deixa una empremta per tota la vida".
Aquesta petja ja la posen de manifest els joves músics que avui han mostrat un bocí del seu talent. "És una extraescolar molt xula i interessant, tot i que en algun lloc ho poden presentar com una activitat molt avorrida", ha defensat l'Ainet, que s'ha sentit satisfeta en la seva experiència en un concurs. Per la seva banda, el Pau ha animat a tothom a apropar-se a la música: "Jo li diria, a algú que tingui curiositat per la música, que ho provi perquè segurament li agradarà. I si no li encaixa, no passa res, perquè serà una experiència més".
El veredicte final del concurs es coneixerà demà, quan es disputarà la fase final amb la participació de 18 estudiants. Al matí, hi haurà les audicions, i a la tarda es farà l'entrega de premis en una gala on prendran part representants institucionals de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, BBVA, l'Associació de Conservatoris de Catalunya, l'Ajuntament de Manresa, Monistrol de Montserrat i Montserrat, a més dels membres del jurat, professors, alumnes i familiars.
