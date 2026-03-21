Òbit
Mor Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy, cazavampiros’, als 54 anys
L’actor també va participar en altres sèries de televisió com ‘Private practice’ i ‘Kitchen confidential’, una adaptació de les memòries d’Anthony Bourdain
Judit Bertran
Nicholas Brendon, conegut per interpretar Xander Harris en ‘Buffy, cazavampiros’ i Kevin Lynch en ‘Mentes criminales’, ha mort aquest divendres als 54 anys mentre dormia per causes naturals, segons un comunicat de la família en el qual recorda que «els que el van conèixer de debò sabien que el seu art era un dels reflexos més purs de qui era».
Per a Brendon (Los Angeles, 1971), l’actuació era una cosa molt important en la seva vida. El va ajudar a controlar la seva tartamudesa, un aspecte que més tard abraçaria convertint-se en portaveu de la Fundació Nord-Americana per a la Tartamudez. A part del seu gran paper a ‘Buffy, cazavampiros’ durant set temporades (entre 1997 i 2003), també va formar part de l’elenc d’altres sèries de televisió com ‘Private Practice’ i Kitchen Confidential’, una adaptació de les memòries d’Anthony Bourdain. També va actuar en pel·lícules com ‘Demon Island’ i ‘Psycho Beach Party’.
Problemes de salut mental i addicció
L’actor va caure en un pou depressiu quan es va separar de la seva dona Moonda Tee després de cinc mesos de matrimoni. Va començar a abusar de drogues i alcohol, i va ser detingut en diverses ocasions per vandalisme i resistència a l’autoritat i per danys materials. Va passar per diversos problemes de desintoxicació i va entrar en un centre de rehabilitació a Califòrnia el 2015 per tractar els seus problemes de depressió, alcoholisme i abús de substàncies. Poc després, va aparèixer en un programa televisiu per parlar dels seus problemes de salut mental.
El 2023, Brendon va declarar que li havien diagnosticat un defecte cardíac congènit i que havia tingut un infart. També patia la síndrome de la cua de cavall, una emergència neurològica greu causada per la compressió aguda de les arrels nervioses a la base de la medul·la espinal. «Si bé no és cap secret que el Nicholas va tenir problemes en el passat, estava prenent medicaments i rebent tractament per controlar-ne el diagnòstic, i era optimista sobre el futur en el moment de la seva mort», ha recalcat la seva família.
En els últims anys, Brendon havia trobat la seva passió a la pintura i l’art, i li encantava compartir el seu talent amb entusiasme amb la seva família, amics i admiradors. «Era apassionat, sensible i amb una insaciable set de crear», recorda la família.
