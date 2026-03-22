Plans cap de setmana
L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES

Quan la festa s'acaba

Esther Garcia Llovet tanca la 'Trilogia de los paises del Este' amb el retrat d'uns personatges que viuen en precari

L'escriptora andalusa Esther Garcia Llovet

L'escriptora andalusa Esther Garcia Llovet / EUROPA PRESS

Pep Corral Vilella

Barcelona

Quan la riquesa i el luxe s’esgoten i la decadència treu el cap és quan les coses es posen interessants. Com a mínim en l’àmbit artístic i literari. Això ho sap prou bé l’andalusa Esther García Llovet, que amb la seva darrera novel·la s’endinsa en l’inhòspit entorn d’un resort luxós de la costa alacantina i els improbables treballadors i clients que el poblen.

Las jefas

Esther Garcia Llovet

Anagrama

18,90 euros / 160 pàgines

Novel·la

Concebuda com la tercera part de la coneguda com a Trilogía de los paises del Este, la novel·la «Las jefas» furga en les pors d’un quartet protagonista plantejat com un mosaic generacional i purament mediterrani, en el millor i el pitjor sentit possible. Així, al llarg de les pàgines veiem desfilar la precarietat, la picaresca i la resignació d’uns personatges que no sempre poden trobar el seu encaix en el món que els envolta i per a qui el futur no va més enllà de la propera factura que no pensen abonar. Amb un estil paròdic i sorneguer marca de la casa, Esther García Llovet trena un llibre àgil construït sobre escenes curtes i sense treva, disparades com els flaixos que conformen l’àlbum d’unes vacances ja llunyanes. Un escenari, però, que s’enfosqueix a mesura que avança el relat fins a desembocar en una recta final que esclata com la inevitable ressaca posterior a una festa.

MÉS NOVETATS

Per Toni Mata i Riu

La història de San Michelle

Axel Munthe

Quaderns Crema

28 euros / 448 pàgines

Novel·la

Traducció d'Albert Nolla

El metge Axel Munthe va combatre el tifus i el còlera i les seqüeles dels terramètrols al sud d’Itàlia. Un dia, va decidir reconstruir una antiga vil·la de l’emperador Tiberi a l’illa de Capri i, durant cinc estius, va fer realitat el projecte, crear un refugi de pau a la costa Amalfitana.

Instruccions per viure sense ella

Empar Moliner

Columna

21,90 euros / 224 pàgines

Novel·la

A la Clàudia Pruna li queda poc temps de vida i pren una curiosa decisió: continuar publicant els seus articles després de morir. El seu còmplice serà un jove bibliotecari que l’admira.

Collage per passar el diumenge

Enas Sultan

Jande

19,95 euros / 120 pàgines

Poesia

Traducció de Margarida Castells

Edició bilingüe en àrab i català de l’obra de la poeta de Gaza Enas Sultan, que va guanyar el premi Roissy-en-Brie 2024 per a persones refugiades del PEN Català. Un aplec de vivències personals.

La invención de Tristan

Adrien Bosc

Tusquets

20,90 euros / 248 pàgines

No ficció novel·lada

Traducció de Patricia Orts

Biografia novel·la de l’escriptor Tristan Egolf, que es va suicidar als 33 anys d’un tret al cap en una ciutat de Pensilvània. A través de la narració de Zachary Crane, un jove novaiorquès que volta per París, investiga la història d’un autor que s’enamora de la filla de Modiano.

Metamorfosi

Yayo Herrero

Arcàdia

22 euros / 368 pàgines

Assaig

Traducció de Cesca Castellví Llavina

L’autora defensa la necessitat de capgirar el derrotisme de l’extrema dreta i les forces devastadores i extractives per abraçar una mirada ecosocial que permeti afrontar el futur d’una manera més humana i més justa per a totes les persones. Una revolució antropològica.

Marilyn

Norman Mailer

Contra

22,90 euros / 304 pàgines

Biografia

Traducció de David Paradela

Un dels grans retrats de Marilyn Monroe, una de les grans icones cinematogràfiques del segle XX el va signar Norman Mailer, essent un dels seus llibres més venuts. Fins i tot, l’autor apunta que va ser assassinada per ordres que venien de les altes esferes.

Komorebi

Fúlvia Nicolàs Tolosa

Univers

19,95 euros / 160 pàgines

Narrativa de viatges

La relació entre una mare i la seva filla, l’autora i la Clàudia, és l’essència de la narració d’un viatge al Japó, ple de referències personals i impressions sobre els llocs que visiten. El títol al·ludeix a la sensació dels raigs de sol passant a través de les fulles dels arbres.

Guiunara. Poemes per a nenes i nens

Araceli López

Parcir

18 euros / 30 pàgines

Infantil

Els poemes de Guiunara són un cant a l’amor, el gran escut que ens protegeix dels atzars i les desventures dels sentiments. Poesia per a infants, un gènere poc habitual però també necessari.

