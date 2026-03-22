L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
Quan la festa s'acaba
Esther Garcia Llovet tanca la 'Trilogia de los paises del Este' amb el retrat d'uns personatges que viuen en precari
Quan la riquesa i el luxe s’esgoten i la decadència treu el cap és quan les coses es posen interessants. Com a mínim en l’àmbit artístic i literari. Això ho sap prou bé l’andalusa Esther García Llovet, que amb la seva darrera novel·la s’endinsa en l’inhòspit entorn d’un resort luxós de la costa alacantina i els improbables treballadors i clients que el poblen.
Las jefas
Esther Garcia Llovet
Anagrama
18,90 euros / 160 pàgines
Novel·la
Concebuda com la tercera part de la coneguda com a Trilogía de los paises del Este, la novel·la «Las jefas» furga en les pors d’un quartet protagonista plantejat com un mosaic generacional i purament mediterrani, en el millor i el pitjor sentit possible. Així, al llarg de les pàgines veiem desfilar la precarietat, la picaresca i la resignació d’uns personatges que no sempre poden trobar el seu encaix en el món que els envolta i per a qui el futur no va més enllà de la propera factura que no pensen abonar. Amb un estil paròdic i sorneguer marca de la casa, Esther García Llovet trena un llibre àgil construït sobre escenes curtes i sense treva, disparades com els flaixos que conformen l’àlbum d’unes vacances ja llunyanes. Un escenari, però, que s’enfosqueix a mesura que avança el relat fins a desembocar en una recta final que esclata com la inevitable ressaca posterior a una festa.
MÉS NOVETATS
Per Toni Mata i Riu
La història de San Michelle
Axel Munthe
Quaderns Crema
28 euros / 448 pàgines
Novel·la
Traducció d'Albert Nolla
El metge Axel Munthe va combatre el tifus i el còlera i les seqüeles dels terramètrols al sud d’Itàlia. Un dia, va decidir reconstruir una antiga vil·la de l’emperador Tiberi a l’illa de Capri i, durant cinc estius, va fer realitat el projecte, crear un refugi de pau a la costa Amalfitana.
Instruccions per viure sense ella
Empar Moliner
Columna
21,90 euros / 224 pàgines
Novel·la
A la Clàudia Pruna li queda poc temps de vida i pren una curiosa decisió: continuar publicant els seus articles després de morir. El seu còmplice serà un jove bibliotecari que l’admira.
Collage per passar el diumenge
Enas Sultan
Jande
19,95 euros / 120 pàgines
Poesia
Traducció de Margarida Castells
Edició bilingüe en àrab i català de l’obra de la poeta de Gaza Enas Sultan, que va guanyar el premi Roissy-en-Brie 2024 per a persones refugiades del PEN Català. Un aplec de vivències personals.
La invención de Tristan
Adrien Bosc
Tusquets
20,90 euros / 248 pàgines
No ficció novel·lada
Traducció de Patricia Orts
Biografia novel·la de l’escriptor Tristan Egolf, que es va suicidar als 33 anys d’un tret al cap en una ciutat de Pensilvània. A través de la narració de Zachary Crane, un jove novaiorquès que volta per París, investiga la història d’un autor que s’enamora de la filla de Modiano.
Metamorfosi
Yayo Herrero
Arcàdia
22 euros / 368 pàgines
Assaig
Traducció de Cesca Castellví Llavina
L’autora defensa la necessitat de capgirar el derrotisme de l’extrema dreta i les forces devastadores i extractives per abraçar una mirada ecosocial que permeti afrontar el futur d’una manera més humana i més justa per a totes les persones. Una revolució antropològica.
Marilyn
Norman Mailer
Contra
22,90 euros / 304 pàgines
Biografia
Traducció de David Paradela
Un dels grans retrats de Marilyn Monroe, una de les grans icones cinematogràfiques del segle XX el va signar Norman Mailer, essent un dels seus llibres més venuts. Fins i tot, l’autor apunta que va ser assassinada per ordres que venien de les altes esferes.
Komorebi
Fúlvia Nicolàs Tolosa
Univers
19,95 euros / 160 pàgines
Narrativa de viatges
La relació entre una mare i la seva filla, l’autora i la Clàudia, és l’essència de la narració d’un viatge al Japó, ple de referències personals i impressions sobre els llocs que visiten. El títol al·ludeix a la sensació dels raigs de sol passant a través de les fulles dels arbres.
Guiunara. Poemes per a nenes i nens
Araceli López
Parcir
18 euros / 30 pàgines
Infantil
Els poemes de Guiunara són un cant a l’amor, el gran escut que ens protegeix dels atzars i les desventures dels sentiments. Poesia per a infants, un gènere poc habitual però també necessari.
