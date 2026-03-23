DANSA
El Festival Batecs de Manresa programa una quinzena d'espectacles
La vuitena edició del certamen tindrà la plaça Sant Domènec com a epicentre i se celebrarà del 9 al 12 d'abril
La plaça Sant Domènec de Manresa serà un any més el centre neuràlgic del festival de dansa Batecs, que complirà la vuitena edició del 9 al 12 d'abril. El certamen programa una quinzena d'espectacles i activitats amb la voluntat de portar el gènere a peu de carrer. Els diferents espais interiors i exteriors del Teatre Kursaal i l'Espai Jove Joan Amades són les altres localitzacions del projecte, organitzat per l'Ajuntament de Manresa i l'empresa municipal Manresana d'Equipaments Escènics, en col·laboració amb el Servei d'Atenció Integral i l'Espai Iris LGTBI+ de Manresa Jove.
El lema del festival és enguany el concepte d'infinit, amb la voluntat de concebre la dansa com un moviment continu que passa de cos a cos sense final. En aquest concepte, des de l'organització es convida a reflexionar sobre els cossos, la diversitat i la identitat. La direcció artística va a càrrec de Laura Bataller.
L'artista Pepa Cases liderarà un taller participatiu que donarà com a resultat un espectacle obert al públic, durant els dos primers dies del Batecs. El dijous 9 d'abril, de 17 a 20 h, i amb el suport de Leo Raventós, durà a terme un taller amb usuaris del SAI i l'Espai Iris que portarà per títol "Pols". L'endemà, al pati del Kursaal, la peça "Pols i partícules" exhibirà la feina feta, amb música de Clara Peya, un treball de visibilització del col·lectiu LGTBI. El muntatge començarà a les 19.15 h i tindrà una durada de mitja hora.
Posteriorment, el mateix divendres (20 h) se celebrarà a la sala gran del Kursaal l'espectacle "Monument", d'Àngel Duran, i interpretat per Maria Arronis, Paula Sánchez, Renen Araujo, Yeinner Chicas i el mateix Duran. La peça està recomanada a partir de vuit anys i inclou tant llum estroboscòpica com nus parcials. Les entrades són a la venda a www.kursaal. cat i a les taquilles del teatre. Després, a partir de les 21.30 h, el Kursaal Espai Gastronòmic serà l'amfitrió d'un regriferi a peu dret (inscripcions a www.batecsdedansa.cat, aportació simbòlica), en una activitat coordinada pel col·lectiu Narradones i la Plataforma per la Dansa a la Catalunya Central.
La jornada central del festival serà el dissabte 11 d'abril, a la plaça Sant Domènec. Durant el matí, es farà l'activitat "El moviment de la felicitat" (10 h), una sessió de Qi Gong oberta a tothom i de lliure accés que conduirà Lídia Busquets; el "Taller (sense) límits" de moviment (11 h), també pensat per a tots els públics (inscripcions al web de Batecs) i amb el guiatge d'Ambae Company; i una Contact Jam (12.30 h), amb Maria Ribera (inscripcions al web).
Durant la tarda, el cèntric espai de la capital bagenca acollirà cinc espectacles d'entre 15 i 30 minuts: "The Falling Man" (17.30 h), de Wonderground Company, un solo de dansa acrobàtica creat per Roser Tutusaus i Tom Weksler, qui també n'és l'intèrpret, i amb música de Franz Heinrich Biber; "Quo Fugio" (18 h), una proposta de Jessica Castellón i Boris Orihuela sobre la identitat, la fugacitat i l'inconscient; i "La veu de les (d)ones", on Ambae Company (coreografia d'Irina Lannoo, Laura López i Aurore Lacombe) reivindica que les veus de les dones es puguin expressar i siguin escoltades; "The red desk" (19 h), d'Habemus Corpus, amb direcció i coreografia de Miquel G. Font i interpretació de Pau'a'm sobre les emocions; i "Ballar sol és un pal" (19.30 h), on espectacle participatiu amb Stephane Levy i Olivier Décriaud que aprofundeix en les dinàmiques de relació de l'acte de ballar.
La jornada es clourà amb l'activitat participativa Escenari obert (20.15 h), una sessió musical d'Albert Galbany que convida tothom qui ho vulgui a formar part de l'escenari per explorar el moviment i les relacions entre les persones. La trobada és de lliure accés, sense inscripció prèvia.
Diumenge, a les 9.30 h, es durà a terme l'assaig del projecte educatiu "comMOUS", a càrrec del col·lectiu La Núcula (Laia Tatjé, Carlota Franco, Olga Mampel i Rubén Fortuny) i els infants de les escoles Els pins (Cabrianes), Bages, Ítaca i Muntanya del Drac (Manresa). El treball agafarà forma d'espectacle a les 12.15 h.
El mateix diumenge, una estona abans (11.30 h), es representarà l'espectacle "Conseqüències", de la companyia Moveo, dirigit per Stephane Levy i interpretat per Agnès Jabbour, Alma Steiner, Adrià Vinyas, Pino Steiner i Xavi Palomino. La peça es va programar en la segona edició, però la meteorologia li va ser adversa.
