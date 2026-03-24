EXPOSICIONS

Adhesius que expliquen Manresa

Una mostra que s'inaugura aquest divendres a l'Espai7 del Casino recorre l'últim mig segle de vida ciutadana a través dels papers enganxosos

Mosaic amb alguns dels adhesius presents a l'Espai7 de Manresa / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Toni Mata i Riu

Manresa

El triomf del TDK Manresa a la Lliga ACB del 1998 i la campanya contra l'enderrocament del Teatre Conservatorisón dos episodis rellevants de la història de Manresa en l'últim mig segle que es poden explicar, entre altres materials orals, documentals i fotogràfics, a través dels adhesius que se'n van fer. Aquest element de la cultura popular protagonitza l'exposició "Manresa enganxa", que s'inaugura el divendres 27 de març a les 19 h a l'Espai7 del Casino. L'entrada és lliure i l'exposició es podrà visitar fins al 19 d'abril.

Impulsada per Marc Rodríguez, amb el suport de l'historiador Genís Frontera, la gestora cultural Júlia Badrenas, la periodista Aina Font i l'Associació Memòria i Història, la mostra abasta l'arc cronològic del darrer mig segle: 1975-2025. Durant la Transició, els adhesius van ser una arma de combat antifranquista, una eina d'agitació i propaganda. Des d'aleshores, moltes entitats i col·lectius de la ciutat han fet servir aquests papers adherents per transmetre els seus missatges, des de lemes polítics fins a eslògans comercials.

L'espectador podrà recrear-se una estona ben llarga en la vintena de plafons temàtics que exhibeixen els més de 200 adhesius que conformen la mostra. A més de les manifestacions ja esmentades, també es podran veure exemplars d'adhesius de moviments veïnals, entitats esportives, mitjans de comunicació, proclames antimilitaristes i a favor de la pau, missatges feministes, eleccions polítiques i manifestacions de cultura popular.

El dissabte 18 d'abril, el col·leccionista d'adhesius i impulsor de la mostra, Marc Rodríguez, i Genís Frontera, ambdós del col·lectiu Manresa Enganxa, faran una visita comentada oberta a tothom, que inclourà interpretació de llengua de signes catalana. Es recomana reservar plaça al correu centrecultural@ajmanresa.cat o al telèfon 93 872 01 71.

L'exposició estarà oberta de dimarts a diumenge i festius (excepte el Divendres Sant), de 17.30 a 20.30 h, fins al 19 d'abril. L'entrada és lliure.

Noelia, la noia catalana que espera l'eutanàsia, la rebrà dijous amb llum verda del TEDH

Una alumna de la Joviat representarà Catalunya al concurs europeu de joves xefs

Sergi Perramon desmenteix Sílvia Orriols i nega cap proposta de candidatura conjunta amb Aliança Catalana i Junts per Manresa

Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus

L'oposició denuncia la supressió de la parada de bus del CAP Nord d'Igualada i en reclama la restitució immediata

Manresa recupera «Un Passeig de titelles», que aquest dissabte 28 demarç oferirà tres espectacles

Els experts alerten que els casos de tuberculosi a Espanya s'han incrementat un 8,3%

Els joves disposen d'un ampli ventall de recursos per a l'orientació acadèmica i laboral

