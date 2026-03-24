EXPOSICIONS
Adhesius que expliquen Manresa
Una mostra que s'inaugura aquest divendres a l'Espai7 del Casino recorre l'últim mig segle de vida ciutadana a través dels papers enganxosos
El triomf del TDK Manresa a la Lliga ACB del 1998 i la campanya contra l'enderrocament del Teatre Conservatorisón dos episodis rellevants de la història de Manresa en l'últim mig segle que es poden explicar, entre altres materials orals, documentals i fotogràfics, a través dels adhesius que se'n van fer. Aquest element de la cultura popular protagonitza l'exposició "Manresa enganxa", que s'inaugura el divendres 27 de març a les 19 h a l'Espai7 del Casino. L'entrada és lliure i l'exposició es podrà visitar fins al 19 d'abril.
Impulsada per Marc Rodríguez, amb el suport de l'historiador Genís Frontera, la gestora cultural Júlia Badrenas, la periodista Aina Font i l'Associació Memòria i Història, la mostra abasta l'arc cronològic del darrer mig segle: 1975-2025. Durant la Transició, els adhesius van ser una arma de combat antifranquista, una eina d'agitació i propaganda. Des d'aleshores, moltes entitats i col·lectius de la ciutat han fet servir aquests papers adherents per transmetre els seus missatges, des de lemes polítics fins a eslògans comercials.
L'espectador podrà recrear-se una estona ben llarga en la vintena de plafons temàtics que exhibeixen els més de 200 adhesius que conformen la mostra. A més de les manifestacions ja esmentades, també es podran veure exemplars d'adhesius de moviments veïnals, entitats esportives, mitjans de comunicació, proclames antimilitaristes i a favor de la pau, missatges feministes, eleccions polítiques i manifestacions de cultura popular.
El dissabte 18 d'abril, el col·leccionista d'adhesius i impulsor de la mostra, Marc Rodríguez, i Genís Frontera, ambdós del col·lectiu Manresa Enganxa, faran una visita comentada oberta a tothom, que inclourà interpretació de llengua de signes catalana. Es recomana reservar plaça al correu centrecultural@ajmanresa.cat o al telèfon 93 872 01 71.
L'exposició estarà oberta de dimarts a diumenge i festius (excepte el Divendres Sant), de 17.30 a 20.30 h, fins al 19 d'abril. L'entrada és lliure.
