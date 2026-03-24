Eva Baltasar i Pol Guasch agafen avantatge a un mes de Sant Jordi
Els autors catalans copen els rànquings de ficció i no ficció en el darrer rànquing del Gremi d'Editors de Catalunya
L'èxit de "Hamnet" a les sales de cinema arrossega la novel·la del 2021 novament cap als taulells de les llibreries
La manresana Míriam Tirado té tres títols en el top-10 de la literatura infantil i juvenil
La història d'amor que recorre la cinquena i, fins ara, darrera novel·la d'Eva Baltasar, "Peixos", publicada per Club Editor, i el record del dol pel suïcidi del pare fa deu anys narrada per Pol Guasch a "Relíquia" (Anagrama) encapçalen les llistes dels llibres més venuts segons el rànquing que cada setmana elabora el Gremi d'Editors de Catalunya, quan només queda un mes per Sant Jordi i el més calent és a l'aiguera. L'autora de títols com "Permagel" lidera la categoria de ficció per segona setmana seguida i el tarragoní el de no ficció, pujant de la segona plaça a la primera. El Gremi publica la llista cada dimecres i de la que aquí es parla és del període del 9 al 15 de març.
Les caixes ja inunden des de fa dies les llibreries, el sector editorial transita a tota velocitat cap a la data fetitx del 23 d'abril i els autors tenen l'agenda plena de presentacions. Aquest és el panorama a un mes vista de Sant Jordi, una cita a la qual arribaran molt ben situats en els pronòstics altres autors catalans com Gil Pratsobrerroca, sensació de la temporada amb el thriller "El joc del silenci", Albert Sánchez Piñol, amb una singular fusió de Moby Dick i el procés independentista, els premiats Roger Bastida i Agnès Marquès, Jaume Clotet amb la cloenda de la seva trilogia "La Germandat de l'Àngel Caigut" i dues traduccions amb motivacions diferents. D'una banda, l'èxit de la pel·lícula està impulsant el retorn als taulells de "Hamnet", de Maggie O'Farrell, mentre que Emmanuel Carrère, que no necessita gaire presentacions, uneix història familiar -a partir de la mort de la seva mare, Hélène Carrère d'Encausse, una figura intel·lectual a França- i història europea del segle XX.
En aquesta llista, però, hi ha un absent que pot arribar a jugar un paper destacat a partir d'aquest dimarts. El darrer Premi Sant Jordi va ser Carles Rebassa amb la novel·la "Prometeu de mil maneres", que Univers publicarà el 24 de març. És de preveure que en els propers rànquings del Gremi d'Editors ja hi aparegui i faci la competència als més venuts fins el moment.
El dolor pels familiars
Per la seva part, Pol Guasch, un dels talents joves de la literatura catalana, que presenta un assaig sobre el comiat que no arriba a temps, és al capdavant d'una llista de no ficció que ocupen quatre autors catalans. Natza Farré està tenint una bona resposta del públic amb el cru i colpidor "L'última vegada que et dic adeu", on la periodista parla obertament de l'experiència de ser germana d'un addicte a les drogues. Sílvia Soler reflexiona sobre el pas del temps a "Érem tan joves". I Francesc Torralba combat el desesper contemporani a "Anatomia de l'esperança", darrer Premi Josep Pla.
En cinquè lloc trobem Giséle Pellicot, convertida en un símbol de lluita davant l'adversitat després de donar la cara en el judici contra el mig centenar d'homes que la violaven convidats pel seu marit mentre ella estava drogada. En clau nostàlgica, en el novè lloc trobem "Bola de drac i la filosofia".
Míriam Tirado, una aposta segura
La manresana Míriam Tirado és, un any més, protagonista en la llista de literatura infantil i juvenil, amb tres títols entre els sis primers: els primers volum de les sèries "Rita Bumbum" i "Em dic Goa" i el vuitè d'aquesta darrera. El primer lloc, però, de moment per Susanna Isern, amb "Magí Animals 11. El tresor del laberint", i Sally Rippin ha col·locat tres títols de la col·lecció "Aprendre a llegir a l'escola de monstres" tancant el top-10.
Èxits entre el públics i els jurats
El boca-orella és el gran actiu de "Comerás flores", el llibre de Lucia Solla Sobral que està liderant la ficció en llengua espanyola amb una trama sobre les relacions desiguals i les diverses cares de l'amor. David Uclés, guanyador del Premi Nadal amb "La ciudad de las luces muertas", és segon i, alhora, cinquè amb la novel·la que fa dos anys el va donar a conèixer en el panorama literari, "La península de las casas vacías". El primer nom estranger és el de Delphine de Vigan, amb "Las gratitudes", en desena posició.
A punt de morir
L'angoixant experiència personal viscuda per Marta Jiménez Serrano és el motor de "Oxígeno", l'obra que lidera la classificació de no ficció en castellà. El text de l'autora madrilenya exposa la fina línia que els va separar, a ella i la seva parella, de la mort un dia de novembre del 2020 en què una fuga a la caldera va alliberar monòxid de carboni. Gisèle Pelicot és segona amb el relat, abans esmentat, de la seva fortalesa d'esperit davant la violació col·lectiva soferta.
La novel·la romàntica per a noies i nois a partir de 14 anys "Si fuéramos eternos", d'Emma Gil, és el primer títol de la llista de literatura infantil i juvenil, en què el segon lloc és per les ara molt famoses KPop. Chloe Walsh té quatre llibres entre els deu primers.
