MÚSICA
Magda Camprubí, alumna del Conservatori de Manresa, guanya un Premi BBVA
L'estudiant de clarinet es va imposar en la categoria júnior del concurs celebrat a la capital bagenca i el monestir de Montserrat
Magda Camprubí Jubany, una estudiant de clarinet del Conservatori Municipal de Música de Manresa, va guanyar en la categoria júnior del Premi BBVA de Música al Talent Individual, que es va celebrar el passat cap de setmana a l'equipament de la capital bagenca i a la Sala de la Façana del monestir de Montserrat. El certamen el convoca la Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport de BBVA i la coorganització de l'Associació de Conservatoris de Catalunya, que celebra dues dècades de vida.
D'un total de 34 participants, Camprubí va ser la més ben valorada pel jurat en la final que va tenir lloc diumenge a l'abadia benedictina. L'alumne del Conservatori de Manresa va superar la fase inicial del dissabte, precisament a l'edifici on es forma com a intèrpret, i va passar a la final de l'endemà de la categoria júnior, reservada a nois i noies de 15 i 16 anys, 18 en el cas dels qui concursaven en l'especialitat de cant. Segons el veredicte, Camprubí va ser destacada per tenir "una sensibilitat i musicalitat excepcionals".
El Premi BBVA de Música al Talent Jove va congregar dissabte 104 estudiants de 20 conservatoris professionals, centres autoritzats de grau professional i centres integrats d'arreu de Catalunya, la xifra més alta de les deu edicions disputades. La primera es va celebrar, precisament, a Manresa, on l'organització va voler tornar per celebrar les eliminatòries, amb la col·laboració del Conservatori -dirigit per Robert Baquero- i l'Ajuntament.
La final es va celebrar diumenge al matí a Montserrat i va guardonar, a més de Camprubí, dos altres intèrprets. Mateo Pérez Blanco, amb el saxofon, i de l'EMM-Conservatori de Terrassa, es va imposar en la categoria aleví (fins a 14 anys, 16 en l'especialitat de cant); Alexandra Surrà Plakhotnyk, que concorria com a cantant, i estudia al Conservatori Professional de Música de Badalona, es va imposar en la categoria jove (entre 17 i 19 anys, i 21 pel cant).
Els tres guanyadors van ser guardonats en la festa de cloenda celebrada també a Montserrat. Camprubí, Pérez i Surrà van rebre 500 (aleví), 1.000 (júnior) i 1.500 euros (jove) per destinar a la seva formació musical o a la compra d'instruments i partitures.
Altres reconeixements
Les tres mencions que va atorgar el jurat van correspondre a Lucia Jiménez Benassai (piano), del Conservatori Professional de Música de Badalona, en la categoria aleví; Biel Carvajal García (saxòfon), de l'IEA Oriol Martorell de Barcelona, en la categoria júnior; i David Carrascal Arias (percussió), del Conservatori de Música de Vic, en la categoria jove. La recompensa són 200 (aleví), 300 (júnior) i 400 euros (jove) per a la formació musical o compra d'instruments i partitures.
Els Premis de l'Associació de Conservatoris de Catalunya a la millor interpretació d'una obra d'un compositor català van correspondre a Joy Sánchez Martínez (cant), del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, i Pau Soler Sánchez (violí), de l'EMM-Conservatori Municipal de Terrassa, en la categoria aleví; Biel Carvajal García (saxòfon), de l'IEA Oriol Martorell de Barcelona, i Olga Gisbert Segura (arpa), de l'Escola i Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i el Geltrú, en la categoria júnior; i Alexandra Surrà Plakhotnyk (cant), del Conservatori Professional de Música de Badalona, i Maria Bardera Mestres (oboè), de l'Escola i Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. Cadascun d'ells va rebre un lot de partitures valorat en 100 euros.
Una oportunitat per als joves
La vocació del certamen és potenciar la formació musical dels joves d'entre de 12 i 19 anys (21 en el cas del cant), amb la intenció d'ajudar-los a fer que es puguin dedicar de manera professional a la música.
En el seu parlament a la gala de clausura del certamen, Jaume Ribera, president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, va manifestar que "volem que aquests joves se sentin empoderats, que creguin en les seves possibilitats, i sobretot, continuïn amb els seus estudis professionals perquè es puguin dedicar a la música".
Robert Figuera, director de la zona Catalunya Central de BBVA, va dir que "amb el suport a aquest premi refermem el nostre compromís amb l'educació, perquè continua sent necessari oferir estímuls per desenvolupar el talent dels més joves".
Lito Iglesias, president de l’Associació de Conservatoris de Catalunya i director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, va fer esment que "l’organització d’un Premi d’aquestes característiques suposa un gran esforç pel centre que l’acull però també per tots els professors de la resta de centres, que preparen i recolzen els estudiants. Aquest Premi és totalment necessari per motivar els nostres alumnes".
Manel Valdivieso, president del jurat, va apuntar que "després de 10 anys, el nivell dels participants no decau i sempre és excepcional i fa molt difícil la tasca del jurat. Tots els finalistes són guanyadors pel fet d’haver arribat a la final".
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències