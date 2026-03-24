Escena
Manresa recupera «Un Passeig de titelles», que aquest dissabte 28 demarç oferirà tres espectacles
La iniciativa d’Imagina’t es va estrenar el 2019 i va tenir molt èxit, però la pandèmia va estroncar la seva continuïtat
Sis anys després, els titelles tornen al carrer: de cada obra se n’oferiran tres sessions: a les 5, a les 6 i a les 7 de la tarda
Qui aquest dissabte 28 de març a la tarda passegi pel primer tram del passeig Pere III de Manresa es trobarà tres espectacles de titelles en marxa simultàniament: a la plaça Neus Català s’hi representarà De faula, de la companyia La Guilla Teatre; al pati del Kursaal, Kali Teatre escenificarà No tinc por; i a tocar del Quiosc del Mig s’explicarà On és l’eriçó?, de Txo Titelles. Aquesta és l’oferta d’Un Passeig de titelles, iniciativa impulsada per Imagina’t, l’entitat encarregada de la programació familiar a Manresa, amb l’objectiu d’apropar els titelles als infants de la ciutat.
«Donem l’oportunitat de conèixer una petita part de la nostra programació, perquè a vegades costa entrar al teatre», assenyala Joan Vilà, coordinador d’Imagina’t, entitat que durant l’any programa 16 espectacles en sala, entre el Conservatori, l’Espai Plana de l’Om i el Kursaal. «Estem entre les ciutats amb més oferta, i n’hem d’estar orgullosos».
Amb voluntat de continuïtat
No serà el primer cop que els titelles ocupin el primer tram del passeig Pere III. Aquesta iniciativa es va estrenar el 13 d’abril del 2019, amb molt d’èxit. Aquell cop els espectacles els van acollir el Quiosc del Quimet, el Quiosc del Mig i el Quiosc Canaletes. «La idea va sorgir com una forma de reobrir els quioscos després de l’hivern, en què estaven tancats, per celebrar la primavera», apunta Vilà. L’any següent, quan ja estava tot a punt, es va haver de suspendre per la pandèmia, i ara, sis anys després, es recupera la iniciativa, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i el teatre Kursaal, i amb voluntat de continuïtat.
Amb l’oferta simultània d’espectacles de titelles aquest dissabte 28 de març a la tarda, el públic es podrà fer el seu propi itinerari, perquè de cada espectacle se n’oferiran tres funcions, a les 5, a les 6, i a les 7 de la tarda. Les companyies han adaptat la durada dels muntatges al format de carrer, i s’allargaran entre 30 i 35 minuts. Com ha dit la regidora de Cultura, Tània Infante, «ens agrada cada cop més oferir espectacles al carrer, perquè més gent pugui gaudir-ne», però hi ha alternativa si el temps fa la guitza: els espectacles es farien al teatre Conservatori. Sempre amb entrada gratuïta.
«Els titelles tenen una màgia especial, amb uns ulls que capten l’atenció de petits i grans»
Imagina’t, que l’any que ve celebrarà els 50 anys, anima el públic a participar en aquesta «festa del món dels titelles», a la qual han convidat «companyies amigues», que han actuat més d’un cop dins de la seva programació. Infante, a més, destaca que els espectacles que es proposen «busquen generar consciència de la necessitat d’actituds positives i ajuden a interioritzar valors».
«Expressivitat que enganxa»
Per la seva banda, Elsa Lluch, de Kali Teatre, destaca que els titelles «tenen una màgia especial, amb uns ulls que miren de moltes formes i capten l’atenció de petits i grans. Poden ser de diferents formes, però amb la manipulació, assoleixen un moviment i una expressivitat que enganxa». Meritxell Morera, de La Guilla Teatre, apuntala: «els titelles són dibuixos animats en 3D, que cobren vida i activen la imaginació. Això té més poder que les pantalles».
Els espectacles: «De faula»
«De faula», de La Guilla Teatre. Pere Farran i Meritxell Morera, d’un territori de guineus com la Segarra, fan reflexionar sobre la conducta humana a partir de faules clàssiques, amb titelles d’animals tipus muppets, alguns amb màscara. Han escollit explicar el cas de l’ós, que busca culpables per la inundació de la cova. Plaça Neus Català
Els espectacles: «No tinc por»
«No tinc por», de la Cia Kali Teatre. La titellaire Elsa Lluch, establerta al Maresme, explicarà la història del Pere, un titella de tija de sobretaula. S’enfronta a la primera nit de dormir sol, a la seva pròpia habitació. Acompanyat de la Lluna, aprendrà maneres de superar diferents pors: a la foscor, a la tempesta, als malsons... Pati del Kursaal
Els espectacles: «On és l’eriçó?»
«On és l’eriçó?», de la Cia Txo Titelles. Esther Cabacés i Nartxi Azcargorta són l’ànima de Txo Titelles, amb seu amb Montseny. Amb l’acordionista Pol Aumedes, transportaran al públic a un bosc on els animals preparen un berenar. Però l’eriçó, que els ha promès una sorpresa, no arriba. Què li deu haver passat? Lateral del quiosc del Mig
