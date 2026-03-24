MoMa Espai Cultural organitza una jornada de portes obertes amb xerrades i tastets de tallers

Les instal·lacions de Manresa acolliran dissabte sessions gratuïtes sobre pensament, periodisme, ciències i art, i un vermut final

Entrada de l'espai MoMa, al Passatge del Ginjoler / Oscar Bayona

MoMa Espai Cultural ha organitzat una jornada de portes obertes amb xerrades i tastets d’activitats dissabte 28 de març, de les 10 a les 14 hores, a les seves instal·lacions, al número 4 del passatge del Ginjoler de Manresa. La programació es basa en la participació d’alguns dels responsables dels tallers de primavera.

La proposta, que és gratuïta, tot i que cal dur a terme una inscripció prèvia a la pàgina www.momaespaicultural.com, culminarà amb un vermut. La primera sessió del matí anirà a càrrec de Montse Parera i Maria Gallofré, de MoMa, i tractarà la rellevància de les humanitats a les escoles. La gestora cultural de l’Espai, Marta Camprubí, acompanyada d’alguns talleristes, presentarà l'oferta de primavera per al públic adult.

El professor Lluís Cerarols reflexionarà a partir de les 11 sobre el valor de la filosofia. Seguidament, Antoni Sancristòfol, docent de llengües i història clàssica, impartirà la conferència “La influència dels clàssics en el pensament modern”. El director de Regió7, Josep Lluís Micó, aportarà claus per entendre la relació entre l'actualitat, l'interès general, els mitjans de comunicació, l'opinió pública i l'audiència. Serà a les 12, l'hora prevista per a la xerrada “Si la política és tan interessant, per què no interessa a ningú?”.

L'últim a intervenir serà el professor de física i matemàtiques de MoMa, Àlex Vilchez, el qual parlarà d'“Art i matemàtiques: a la cerca de la bellesa”. En paral·lel a les xerrades, hi haurà mostres de tallers, guiades per la professora de dibuix i pintura Àngels Comelles i per l’il·lustrador Isaac Bosc. 

Tracking Pixel Contents