Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaCasa de les HortesAl·lèrgies a ManresaCas de tètanusJoan GarcíaDescomptes tren i metroCursa de la Dona de Manresa
instagramlinkedin

CRÍTICA / TEATRE

Fer més de 40 anys no és saludable, però fa riure

Txabi Franquesa va entusiasmar els assistents a les dues funcions del Kursaal del monòleg "Escocía", el cap de setmana de l'acció teatral "Cap butaca buida"

Txabi Franquesa va desplegar el seu repertori humorístic a l'escenari del Conservatori / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Assumpta Pérez Treviño

Manresa

Tercera edició de la campanya teatral Cap butaca buida. Enguany, a Manresa, dues funcions estaven incloses dins l’acció. Per una banda, Marcel Gros amb el muntatge "Marcel Gros, pallasso", a l’auditori de la Plana de l’Om. De l'altra, al teatre Conservatori, l’artista 360º, com ell mateix es defineix, el còmic, actor i presentador Txabi Franquesa portava a l’escenari "Escocía", una mirada hilarant, barroera i desesperant a totes aquelles i tots aquells que acaben de complir o sobrepassar la línia psicològica dels quaranta-cinc anys.

Per qui cregués que assistia a un muntatge detallat sobre les virtuts, tradicions i curiositats del país dels pèl-rojos i les 'kilt', el muntatge inclou un petit, però divertit resum sobre Escòcia i Txabi Franquesa du a terme el monòleg caracteritzat com un autèntic escocès, malgrat que la temàtica en sigui tan distant.

Un "Ho esteu passant bé o heu vingut en parella?" encetava la funció deixant obertament intuir i veure quin seria el matís al llarg de la peça. Després d’una instantània presentació sobre el mateix Franquesa, "Escocía" té un públic objectiu: quarantena cap amunt, per descobrir-los que a partir dels 40 el cos comença a prendre les seves pròpies decisions, fet que fa adonar que s’està envellint i és l’inici d'"amb el que jo havia sigut".

"Escocía" és humor diàfan a la decrepitud, una mirada pessimista, però bufonesca: "amics i amigues, som pessimistes, res anirà a millor". El que fa la proposta de Franquesa és abordar-ho amb humor. Un humor groller, simpàtic que sempre és ben rebut, i així va ser, i si té una ascendència cap a la controlada grolleria, la proximitat és total, l’espectador i l’espectadora s’identifiquen i es reconeixen amb el que allà se’ls està relatant.

Txabi Franquesa deixa patent a escena les taules, l’experiència i la llarga trajectòria desenvolupada. El color, l’accent, la intencionalitat estan perfectament buscats, treballats, en un intuïtiu treball circular en el qual ell mateix es col·loca a l’epicentre com a espectador i es planteja què és el que voldria que li expliquessin i com, pel que el treball a escena, per empatia, esdevé més lleuger, que no fàcil. Franquesa és un xouman que va complir, i amb escreix, les expectatives del que l’espectador esperava trobar i, fins i tot, sorprendre’s. Dues funcions d’"Escocía" que van ser acomiadades, ambdues, amb l’entusiasme dels assistents.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents