El periodista berguedà Marc Canturri, nou president de la Demarcació Catalunya Central

La presidenta sortint, Mar Martí, fa un balanç molt positiu dels quatre anys de mandat, amb l'aposta per ser presents a totes les comarques de la Catalunya Central

La nova junta és formada per Jordi Vilarrodà, Maricel Forn, Eduard Font, Mac Canturri, Dani Perona i Mar Poyato / Col·legi de Periodistes de Catalunya

Regió7

Manresa

­­­­­El berguedà Marc Canturri és el nou president de la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en substitució de Mar Martí, que ha estat al càrrec durant 4 anys. Canturri, redactor a l’Aquí Berguedà, corresponsal de RAC1 i col·laborador a El Punt, encapçalava l’única llista que s’ha presentat. Per tant, tal com determinen els estatuts, ha estat proclamada automàticament.

Els altres membres que configuren l’única candidatura presentada són els periodistes Eduard Font (vicepresident) i Jordi Vilarrodà (tresorer) -que repeteixen a la Junta-, en què també hi haurà Mar Poyato (secretària), i Maricel Forn i Dani Perona com a vocals.

Marc Canturri és redactor a l’Aquí Berguedà, corresponsal de RAC1 i col·laborador a El Punt Avui / Col·legi de Periodistes de Catalunya

Junta de continuïtat

La junta, encapçalada per Marc Canturri, s’ha presentat amb el repte de donar continuïtat a la tasca realitzada al llarg dels últims 4 anys per tal d’acostar els serveis del Col·legi a tots els professionals “visquin on visquin”.

El president entrant ha destacat que la demarcació ha dut a terme una “gran feina descentralitzadora” fent que el Col·legi sigui “més present que mai a les comarques centrals” amb un total de 200 col·legiats.

A més a més, es vol seguir treballant per enfortir el vincle amb la UVic-UCC, subseu de la demarcació des de fa dos anys. En paraules de Canturri, es tracta d’una aposta estratègica per apropar l’entitat col·legial als joves periodistes i, per tant, "un tresor que hem de cuidar”, ha conclòs.

L’acord amb la UVic-UCC, una de les grans fites assolides

La presidenta sortint, Mar Martí, fa un balanç molt positiu dels quatre anys de mandat i ha celebrat algunes de les fites assolides com ara l'acord amb la UVic-UCC. Altres iniciatives destacades han estat la creació dels Premis Batec, que són itinerants i cada any reconeixen professionals, iniciatives i mitjans del territori que excel·leixen en la seva feina.

Martí també ha manifestat que en aquest mandat s'ha fet una gran aposta per ser presents a totes les comarques de la Catalunya Central amb l'organització de xerrades, cicles de converses relacionades amb el periodisme i la comunicació o l'impuls dels cursos de formació. La junta també ha vetllat perquè tots els professionals del territori puguin exercir la seva professió amb llibertat i de manera digna.

