Pel·lícules i documentals per entendre l'eutanàsia després del cas de la catalana Noelia Castillo

Noelia Castillo, la jove del Garraf de 25 anys, ha rebut l'eutanàsia aquest dijous posant punt final a dos anys de batalla legal contra el seu pare i el despatx ultracatòlic Abogados Cristianos. El progenitor havia esgotat totes les vies legals a Espanya per evitar el dret de la seva filla a l'eutanàsia, després que el Tribunal Constitucional avalés la petició de la jove, i per això va acudir a Europa. Avui, la Noelia ha aconseguit el seu desig: "Vull anar-me’n ja en pau i deixar de patir", compartia dimarts en una entrevista al programa “Y Ahora Sonsoles”.
El de la Noelia és un de molts casos que han marcat un precedent a l'hora d'abordar el debat sobre el dret de morir dignament. Regió7 recopila algunes de les històries que han quedat gravades a la pantalla.
Mar adentro
Mar adentro narra la història real de Ramón Sampedro, un home que va passar 28 anys postrat al llit després d’un accident que el va deixar tetraplègic. La pel·lícula explora el seu combat legal per obtenir el dret a l’eutanàsia, la seva relació amb la família i les amistats, i reflexiona sobre la llibertat, la dignitat i el valor de la vida. Té un to profundament emotiu i va guanyar l’Óscar a la millor pel·lícula estrangera.
Te dejo el mar
Protagonitzat per Ana Wagener i Consuelo Trujillo, el curtmetratge Te dejo el mar aborda el dret a decidir i els dilemes ètics en la fi de la vida. Aquest projecte, que va ser rodat al novembre de 2024 a l'Hospital de La nostra Senyora de Gràcia de Saragossa, està dedicat a Estrella López i el seu marit Rafael Torrente, l'experiència vital del qual va inspirar la història de la producció.
Jacqueline. La liberté
Jacqueline. La liberté és un documental espanyol dirigit per Rosalía Omil que es va estrenar el 23 de gener de 2026. La pel·lícula acompanya durant sis mesos la vida de Jacqueline, una dona de 85 anys i antiga pilot acrobàtica, guionista publicitària i viatgera, que decideix sol·licitar la mort assistida amb lucidesa i convicció, considerant-ho una elecció coherent amb la manera com ha viscut.
Dulce muerte
Dulce muerte és un documental que aborda, amb sensibilitat i humor, la reflexió sobre la mort digne i el dret a decidir sobre el final de la vida. La pel·lícula segueix principalment dues històries: la del Dr. Philip Nitschke, un metge i activista a favor de l’eutanàsia que perd la llicència i es reinventa fent stand‑up per parlar del tema, i la de Kathy Beech, una dona gran que viatja a Tijuana amb l’objectiu d’obtenir un medicament per poder morir amb dignitat si algun dia hereta una malaltia degenerativa. La producció, rodada al llarg de gairebé una dècada, combina moments de tendresa, humor i profunditat per trencar tabús sobre la mort i obrir una conversa sobre com volem viure i acomiadar‑nos.
