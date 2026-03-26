Música
Maria del Mar Bonet publica el primer avançament del seu nou disc 'L'aigua no cansa'
El single porta per títol 'Blaus i sol de roses blanques' i neix d'un poema de Blai Bonet amb música d'Antoni Parera Fons
Gabi Rodas
Maria del Mar Bonet publica aquest dijous 26 de març el primer avançament del seu esperat nou disc, que portarà per títol L'aigua no cansa i veurà la llum el 30 d'abril. Aquest single, titulat Blaus i sol de roses blanques, neix d'un fragment del poema Final de la missa de presantificats de Blai Bonet, amb música d'Antoni Parera Fons.
Blaus i sol de roses blanques, cantada per Maria del Mar Bonet, està interpretada al llaüt per Toni Pastor, a la guitarra per Marc Grasas, Marko Lohikari al contrabaix, Benjamí Salom al violí, José Llorach a la percussió, Llorenç Barceló als teclats i Tomàs Salom a les castanyetes, en un paisatge sonor delicat i profundament mediterrani. S'ha gravat, mesclat i masteritzat als Estudis Swing per l'enginyer de so Mateu Picornell amb l'assistència de Pere Estelrich.
L'esperat àlbum de Maria del Mar Bonet es publicarà en dos formats de luxe que consisteixen en CD-llibre desplegable i en un vinil dissenyat amb fotografies del fotògraf, cineasta i director de fotografia Pep Bonet.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
- Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor