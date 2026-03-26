Gira 'Lux'
Això és el que se sap sobre la intoxicació de Rosalía: el primer concert a Madrid, en dubte
L'artista de Sant Esteve Sesrovires va intentar dur a terme el concert a Milà malgrat la descomposició, però va acabar cancel·lant l'actuació
Laura Estirado
El que havia de ser una altra gran nit de Rosalía a Milà va acabar convertit en una escena de preocupació, disculpes i desconcert. La cantant catalana es va veure obligada a suspendre el seu concert a l'Unipol Forum després de confessar al públic que patia una "intoxicació alimentària molt greu" i que, així i tot, havia intentat continuar amb l'actuació.
La mateixa artista va posar veu al moment més delicat de la nit. "Tinc una intoxicació alimentària molt greu. He intentat continuar amb el 'show' fins al final, però estic realment malament", va dir davant dels assistents, ja visiblement afectada i amb la cara descomposta. Rosalía va explicar a més que havia estat vomitant al vestidor i que, tot i que volia oferir "el millor espectacle possible", en realitat es trobava molt malament.
L'escena va mostrar una Rosalía vulnerable, molt lluny de la imatge de control absolut que sol projectar sobre l'escenari. De fet, el moment més comentat no va ser només la suspensió del recital, sinó també la manera com es va voler acomiadar del públic. "Ho sento molt, us estimo molt. Espero tornar en millors condicions", va dir abans de retirar-se.
Gran part de la premsa italiana ha optat per una reconstrucció minuciosa dels fets, gairebé en temps real: què va ocórrer sobre l'escenari, com es va expressar Rosalía i en quin moment exacte va anunciar la suspensió del concert. Però el focus ha anat desplaçant-se també cap al que no se sap: el seu estat de salut, els motius del malestar i, sobretot, el destí d'una cita que havia generat una enorme expectació.
El diari 'La Repubblica', amb seu a Roma, ha aprofundit en particular aquest clima d'incertesa: "Havia de ser una de les cites més esperades de la temporada de grans concerts, però s'ha transformat en una nit suspesa entre la preocupació i la decepció". I afegeix, subratllant la falta de certeses: "De moment no existeixen detalls oficials sobre què podia haver provocat el malestar". En aquesta mateixa línia, el diari insisteix a desmentir les versions no verificades que han circulat en xarxes i fòrums. "En les hores posteriors han circulat moltes veus en línia sobre suposats menjars o locals freqüentats abans del concert, però cap d'aquestes informacions ha trobat confirmació". I rebla: "La causa precisa continua sent desconeguda".
Les poques informacions que es consideren fiables dibuixen, no obstant això, un escenari més tranquil. "Les notícies més recents parlen d'una situació sota control i no greu", recull el diari. "No consten ingressos d'urgència ni complicacions serioses, i el malestar es descriu com a agut però passatger". En un altre passatge, s'apunta que "Rosalía s'estaria ja recuperant, encara que no han arribat comunicacions directes i detallades sobre les seves condicions en les hores posteriors". S'assenyala a més que "ara com ara", tampoc hi ha detalls sobre quin tipus d'aliment podia haver causat aquesta intoxicació.
. La de Milà era la cinquena parada d'una gira que va començar el passat 16 de març a Lió, que va tenir una doble actuació a París i una altra a Zuric. El següent concert planificat és el pròxim 30 de març al Movistar Arena de Madrid, tot i que tot dependrà de la seva evolució.
