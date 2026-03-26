Rosalia interromp l'actuació de Milà per una intoxicació alimentària
És la primera vegada a la seva carrera que ha d'aturar un concert per causes de salut
ACN
La cantant Rosalía ha hagut d'interrompre aquest dimecres a la nit per una intoxicació alimentària l'actuació que feia a la localitat italiana de Milà en el marc de la gira mundial 'Lux Tour' de presentació del seu nou disc. L'artista ha començat l'actuació i ha ofert diverses cançons al públic que s'havia congregat a l'indret, però al mig de l'espectacle s'ha hagut d'aturar perquè no es trobava bé.
És la primera vegada que la de Sant Esteve Sesrovires ha de parar una actuació per causes de salut. A les xarxes socials ha penjat un text en què ha assegurat que ha intentat fer el concert tot i estar malalta per una intoxicació alimentària.
La gira de Rosalía va començar a Lió el 17 de març i oferirà quatre concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona, els dies 13, 15, 17 i 18 d'abril. També n'oferirà quatre a Madrid els dies 30 de març i 1, 3 i 4 d'abril, totes al Movistar Arena.
