Furor per Rosalía a la segona mà: les cerques d’articles del LUX TOUR es disparen fins a un 764%
El llançament de l’àlbum 'LUX' i el compte enrere de la gira de Rosalía a Espanya impulsen també l’interès per la segona mà de discos signats, samarretes oficials i revistes exclusives de l’artista
Marian Navarcorena
L’univers Rosalía viu dies de màxima efervescència davant la imminència dels seus concerts a Espanya. El llançament de 'LUX' el novembre passat i l’arribada del LUX TOUR 2026 al Movistar Arena de Madrid els dies 30 i 31 de març i 3 i 4 d’abril, així com al Palau Sant Jordi de Barcelona el 13, 15, 17 i 18 d’abril, han reactivat l’interès al voltant de l’artista catalana, convertida en un dels noms amb més impacte mediàtic i social del moment. Tot el que diu, fa o l’envolta es fa notar i deixa empremta. No només en l’escolta de la seva música, sinó també en el mercat que es mou al seu voltant.
Una empenta que també ha arribat a la segona mà, on les cerques de discos signats, samarretes oficials de la gira o revistes exclusives han crescut un 764 % des del llançament del seu quart àlbum. Només les cerques relacionades amb 'LUX' han augmentat un 37 % en aquest mateix període. I en les setmanes prèvies a l’inici de la gira, l’interès per qualsevol article vinculat a la cantant de 'Berghain' s’ha disparat un 51 % respecte del mes anterior.
Milanuncios ha analitzat els gairebé 14 milions d’anuncis publicats a la seva app i al seu web per observar com estan reaccionant els fans de Rosalía. I el repunt tant de cerques com de publicacions d’anuncis és enorme. Des del llançament del senzill, el nombre d’anuncis ha augmentat un 151 % a la plataforma, destacant l’oferta de discos signats per Rosalía, pòsters, samarretes oficials de l’últim tour i de la seva col·laboració amb el FC Barcelona, o l’edició exclusiva de la revista 'SuperPop' amb motiu del llançament de l’àlbum.
Per comunitats autònomes, Madrid, Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana concentren la publicació més grossa d’articles relacionats amb l’artista en aquesta plataforma de segona mà.
Des que va llançar l’octubre passat el seu senzill 'Berghain' i va presentar el 7 de novembre 'LUX' en un esdeveniment que va transformar la Gran Via de Madrid en un autèntic punt de trobada per a milers de seguidors, Rosalía no ha deixat d’acaparar l’atenció. També el debat.
Com el generat aquest mes de març amb les seves paraules sobre Picasso en una entrevista gravada a Buenos Aires amb l’escriptora Mariana Enríquez, en què defensava la separació entre l’obra i l’artista, i on va posar com a exemple el geni malagueny, deixant caure que, tot i que com a persona podia semblar-li problemàtic, això no invalidava automàticament la seva obra. Una reflexió que va generar controvèrsia i es va fer viral, i la va obligar a rectificar públicament en un vídeo publicat a TikTok en què va reconèixer el seu error, va demanar disculpes i va admetre que no era plenament conscient dels casos de maltractament vinculats al pintor.
També s’ha comentat l’entrevista d’aquest 18 de març al programa d’Ana Milán a Cuatro, on va parlar obertament de fe, espiritualitat i la seva relació amb la religió, amb afirmacions com “ara reso més que vaig al psicòleg” o la confessió que abans d’anar a dormir resa un Parenostre i s’abraça a un peluix de Bambi. Declaracions que reforcen aquesta imatge espiritual que està projectant en aquesta nova etapa.
Amb tot, l'expectació més gran es concentra ara en la gira, que ja ha començat a França amb molt bones crítiques.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres