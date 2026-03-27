MÚSICA
Alosa, Ginestà i Oques Grasses triomfen als Enderrock
A la gala celebrada ahir a la nit a l’Auditori de Girona també es va premiar Sílvia Pérez Cruz i Sopa de Cabra per la seva trajectòria
Es van repartir 22 guardons en una cerimònia amb actuacions destacades
Jordi Rovira
Alosa, amb tres guardons, i Ginestà i Oques Grasses, amb dos, van ser els grans triomfadors ahir a la nit a l’Auditori de Girona a la gala dels premis Enderrock, dedicada a la música popular, l’endemà de celebrar-se la de la clàssica i jazz. Els d’Osona, que a l’octubre faran història omplint l’Estadi Olímpic de Barcelona quatre nits per acomiadar-se dels seus seguidors, continuen al podi després que en l’edició del 2025 ja s’emportessin dos premis més. En total es van repartir 22 guardons en una cerimònia amb destacades actuacions en directe, amb estrenes en primícia com les de Dani6ix & Izzkid, Dan Peralbo i El Comboi, Joan Dausà, Fades, Maria Jaume i Lax’n’Busto, que va celebrar 40 anys de trajectòria amb la formació original i va rebre el premi Estrella 2026. També van pujar a l’escenari La Ludwig Band, Mama Dousha, Ouineta, Guillem Roma, Ven’nus i Xicu, tots amb novetats discogràfiques.
El duo barceloní Alosa va recollir tres guardons: millor disc de folk tant per al públic com per a la crítica per El primer cant del matí (Ceràmiques Guzmán), i millor artista revelació de l’any. Oques Grasses van ser reconeguts com a millor artista i millor directe per votació popular, i Ginestà es va emportar dos guardons del públic al millor disc de pop-rock per Només viure (Halley Records) i millor cançó per Tot el que ens queda.
Alba Riera i Andreu Juanola van ser els encarregats de conduir una gala que va tenir instants emotius, com el lliurament de l’Enderrock d’Honor a Artur Blasco per la seva tasca imprescindible en la recuperació de l’acordió diatònic al Pirineu i la preservació del cançoner de tradició oral de les comarques de muntanya. La gala va reconèixer tot el panorama musical català, com demostra que tinguessin guardons des de The Tyets i La Fúmiga fins a Manolo García i Rosalía, amb un premi especial.
Sílvia Pérez Cruz va ser distingida amb el premi Enderrock a la Trajectòria, en reconeixement a 30 anys d’una carrera artística brillant, i Sopa de Cabra, amb l’Enderrock d’Or. Cala Vento, per la seva banda, es va emportar amb Brindis el premi del públic al millor disc de rock.
Alosa, Oques Grasses i Ginestà van triomfar en els premis del públic, unes votacions que van reconèixer també altres artistes: el disc Cafè pels més cafeteros (Luup Records) de The Tyets com a millor disc de músiques urbanes; la col·laboració de Judit Neddermannamb Pau Figueres (Música Global), com a millor disc de música d’autor. Brindis (Montgri) de Cala Vento, millor disc de rock; Manolo García pel seu Drapaires poligoners (Sony Music) com a millor disc en una llengua no catalana, i el millor videoclip per a La Fúmiga per al rodatge de La penúltima, dirigit per Júlia Castaño.
Els premis de la crítica van considerar que el millor disc de l’any era L’ham de la pregunta (Bankrobber) de Remei de Ca la Fresca, i el millor artista de l’any, Sidonie pel seu àlbum Catalan Graffiti (Sonido Muchacho). Finalment, el millor disc en llengua no catalana concedit per la crítica premiava Kaelis (Propaganda pel Fet!), de Lia Kali.
