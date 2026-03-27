MÚSICA
Montserrat obre portes al repetori sacre de Pergolesi
El Bach Collegium Barcelona, dirigit per la violinista Adriana Alcaide, interpretarà peces com el reconegut «Stabat Mater» en el Concert de Rams d'aquest dissabte
La música i Montserrat van molt sovint de bracet. I demà dissabte en tindrem un nou exemple amb el Concert de Rams, que en aquesta ocasió estarà dedicat a la música sacra de Giovanni Battista Pergolesi. L’actuació s’emmarca en el cicle de Setmana Santa, un temps que la comunitat benedictina dedica a la festa i la comunió amb els fidels i tots aquells que es volen apropar a l’abadia i el seu entorn. Amb el suport de la Fundació Salvat, el recital a la Basílica de Santa Maria és obert a tothom i d’entrada lliure.
MÚSICA SACRA DE PERGOLESI
Lloc: Basílica de Santa Maria. Abadia de Montserrat.
Dia i hora: dissabte, a les 21 h.
Entrada lliure. Retransmès per Montserrat TV i el canal de Youtube de l'Abadia de Montserrat
L’orquestra del Bach Collegium de Barcelona, amb Adriana Alcaide de concertino i directora musical, interpretarà un seguit d’obres de la producció de música sacra de Pergolesi. En el repertori no hi faltarà el famós "Stabat Mater", considerada una de les grans creacions musicals del segle XVIII i que l’autor italià va acabar d’escriure dos mesos abans de morir.
El capítol vocal anirà a càrrec de les dues cantants guanyadores de la Salvat Beca Bach 2026, la soprano portuguesa Maria Rodrigues i la mezzosoprano Jana Corominas. Dos talents al servei d’una proposta que, un cop, explicita el valor que des de l’abadia montserratina es dona a la interpretació de música en directe al llarg de tot l’any.
El Bach Collegium Barcelona es va fundar el 2018 i el seu director és Pau Jorquera, que exerceix també aquest mateix càrrec a l’Escolania de Montserrat des de l’estiu de l’any passat. El cor i l’orquestra professionals estan especialitzats en la música antiga, en especial la del compositor que els dona nom, J.S. Bach. La violinista Adriana Alcaide, una reconeguda intèrpret en el camp de la música antiga, és al capdavant de la formació.
La mezzosoprano Jana Corominas va guanyar una de les Salvat Beca Bach. La barcelonina, que ara està ampliant estudis a l’Esmuc, col·labora habitualment amb formacions com el Cor de Cambra del Palau de la Música, el Cor Francesc Valls, el Bach Collegium i el cor de la Bachcelona Akademie, i ha treballat amb directors de la talla de Gustavo Dudamel, Christoph Siebert, Christoph Prégardien, Lluís Vilamajó i Mireia Barrera.
Per la seva part, la soprano portuguesa Mariana Rodrigues també exhibeix una remarcable trajectòria internacional. Recentment, va debutar amb un recital al Royal Albert Hall de Londres, ha estrenat un cicle de cançons de Billy Cowie i ha fet concerts a la cripta de la Sagrada Família de Barcelona.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca