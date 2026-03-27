Nous confirmats al cartell del Summerfest Cerdanya 2026: Rosario, Pablo López, Taburete, La Ludwig Band i La La Love You
El festival arrencarà a Puigcerdà el 13 d'agost amb Joan Dausà i també comptarà amb 'Coldday', banda tribut a Coldplay
ACN
L'organització del festival Occident Summerfest Cerdanya ha anunciat aquest divendres noves incorporacions a la programació de l'edició de 2026. Destaca, entre d'altres, la de Rosario, que el 19 d'agost presentarà 'Universo de ley', amb què celebra més de 30 anys de trajectòria. També ho fa Pablo López amb el seu espectacle 'El niño del espacio en concierto' que es podrà veure el dia 17. Per la seva banda, Taburete presentarà la seva gira 'El perro que fuma', el 22 d'agost i la banda madrilenya La La Love You actuarà el 14, un dia després que Joan Dausàobri el certamen. Aquest es completa amb La Ludwig Band (14 d’agost), el Mag Lari (18 d’agost), i Coldday (21 d’agost), banda tribut del repertori més icònic de la banda britànica Coldplay.
Mentrestant, Lax’n’Busto, que celebra el 40è aniversari de la seva formació original, actuarà el 20 d'agost. El president del Grup Clipper’s i director de l’Occident Summerfest, Juli Guiu, ha expressat que el cartell de la cinquena edició del festival "reflecteix la diversitat i la riquesa de la música actual".
Més enllà de la música, el festival tornarà a oferir un espai Village on els assistents podran gaudir d'una acurada oferta gastronòmica formada per food trucks, diferents propostes culturals i activitats a l’aire lliure. Tot plegat en un entorn únic, on, segons indiquen des de l'organització en un comunicat, "cada posta de sol esdevé el preludi d'una experiència inoblidable".
