Obeses publica una versió metall del 'Virolai'
La cançó de la banda osonenca és el segon avançament de 'l’ai al cor – DIÀSTOLE'
ACN
La banda osonenca Obeses ha publicat la seva versió metall del 'Virolai' (Música Global), 146 anys després de la seva creació amb el text de Jacint Verdaguer i la música de Josep Rodoreda. A la cançó, l'estil metall, amb guitarres distorsionades i ritmes de bateria accelerats, dialoga amb la sonoritat de l'orgue, els tocs de campanes i el cor mixt. De fet, Obeses ha comptat amb la col·laboració de la Coral Canigó, sota la direcció de Jofre Bardolet, que ha interpretat l’arranjament coral. La peça es presenta també amb un videoclip obra de Víctor Rubio (Acid Factory). 'Virolai' és el segon avançament de 'l’ai al cor – DIÀSTOLE' després de la publicació de 'Pols a l'era', inspirada en les lluites dels pagesos catalans.
El nou disc del grup 'l'ai al cor – DIÀSTOLE' serà la continuació ja anunciada de l'EP "l'ai al cor - SÍSTOLE", que la banda va treure el 2024. Segons va explicar en aquell moment el grup, fa dos anys, el format de publicació escollit respon a la voluntat de "donar més importància a cadascuna de les composicions" per tal de reivindicar la música "en un temps de consum frenètic i impulsiu", però també a la de fer "un retorn episòdic" després de sis anys sense publicar".
