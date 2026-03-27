Polítics i periodistes hi coincideixen: la solució contra les 'fake news' són els mitjans de comunicació de proximitat
Una jornada a Manresa mostra la capacitat de diaris, televisions i ràdios locals i comarcals per combatre la desinformació
La millor manera de combatre les anomenades fake news i la desinformació que circulen per internet i altres plataformes virtuals com les xarxes socials són els mitjans de comunicació de proximitat. Així ho han destacat aquest matí representants institucionals, periodistes de la Catalunya central, professionals de la comunicació corporativa, executius i analistes durant la primera edició de la Jornada de comunicació local i comarcal del Bages, celebrada a la renovada Anònima de Manresa.
Malgrat que no és l'habitual entre polítics i periodistes, el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau; la vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans; l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy; i el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, han coincidit en la seva interpretació sobre l'amenaça global que suposen les mentides digitals amb els directors dels principals mitjans del territori: Josep Lluís Micó (Regió7), Aina Font (Canal Taronja), Pere Fontanals (NacióManresa), Jordi Casals (Ona Bages) i Òscar Fernández (Lleida TV). La seva conclusió és que el personal d'aquests diaris, agències, cadenes o canals confirmen o refusen sobre el terreny els comentaris versemblants o els rumors malintencionats que els arriben.
Així, s'esforcen per proporcionar novetats rellevants, d'interès públic, i elaborades segons criteris ètics i deontològics, a la comunitat a la qual presten un servei. Sense por a recórrer els carrers ni sentir-se intimidats per sistemes com la intel·ligència artificial (IA), habitual en la majoria d'aquestes companyies. Ho han corroborat les responsables de comunicació d'empreses i institucions amb les quals estan constantment en contacte, per exemple, del Bàsquet Manresa, Mar Poyato; de la Fundació Althaia, Antònia Raich; d'Ampans, Joana Tubau; o de la Fundació Universitària del Bages-UManresa, Àngels Fusté.
Albert Dalmau, encarregat de cloure l'acte, al qual han assistit més de cent persones, ho ha resumit gràficament: "Hi ha molts mitjans que parlen de la guerra a l'Orient Mitjà, però d'allò que passa als pobles només se n'ocupa la premsa local i comarcal". Abans, en l'obertura, Raquel Sans ha expressat la seva preocupació per unes dades sociològiques que demostren una distància creixent de la ciutadania respecte a la informació. Una de les claus per revertir aquesta desafecció estaria en la utilitat de les notícies properes i el sentiment de pertinença que propicien mitjans com els convidats a la jornada, organitzada pel Consell Comarcal amb el suport de l'Ajuntament i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.
La trobada, titulada "Comunicar per transformar", també ha inclòs un espai per a altres referents de la indústria, com el que encarnen la directora de Negoci i Màrqueting de 3Cat, Núria Fargas; el CEO de BAH! Studios, David Villareal; Marc Codina, soci de Catpress; i Lara Roca, cofundadora de Vinea eventos y turismo. La panoràmica sobre la IA en l'àmbit de la comunicació local que han ofert Cristina Mont (Lavinia) i la professora de la Universitat de Barcelona Núria Ferran ha valgut perquè l'auditori conegui eines freqüents a les redaccions i despatxos de la Catalunya central, no pas per formular promeses de futur.
