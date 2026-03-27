ADN RELIGIÓS
Rosalía cristiana? Els seus biògrafs analitzen els misteris de ‘Lux’: «Explora l’atreviment com ningú»
Oriol Rodríguez i Yeray S. Iborra són darrere de ‘Buscando a Rosalía’, la primera biografia realitzada a l’artista de Sant Esteve Sesrovires: a tres dies del primer concert a Madrid, disseccionen l’univers que desplegarà al Movistar Arena
Pedro del Corral
És curiós que, després de quatre elapés, cada un amb la seva particular manera de mirar a la religió, encara hi hagi qui la considera una etapa transitòria a Rosalía. Des que va debutar amb Los ángeles el 2017, ja va deixar clara quina era la seva postura sobre el tema: a El redentor, per exemple, recrea la Passió de Crist amb un interpretació crua i ombrívola, marcant l’inici d’un imaginari que ha anat cisellant fins avui. A Lux, després de la portada mariana de El mal querer, així com la seva consagració a Déu en la provocativa Hentai, de Motomami, ha elevat les seves creences a un altre nivell. Això demostra que, malgrat la moda pseudocristiana a la qual s’han afegit Taylor Swift, Benson Boone i Avril Lavigne, entre d’altres, el seu amb Jesús ve de lluny. «És el leitmotiv de la seva carrera des del principi. L’única diferència és que, en el seu últim disc, el quart, la fe s’ha convertit en el discurs principal», asseguren Oriol Rodríguez i Yeray S. Iborra, autors de Buscant Rosalía. És la primera biografia realitzada a l’artista de Sant Esteve Sesrovires. I, és clar, com a tal, ha despertat enorme interès entre els seus fidels. I la resta també.
Rosalía els ha convençut gràcies a un cançoner intergeneracional que mai ha deixat indiferent. És tan profund el seu univers que qualsevol ha pogut trobar allà el seu particular refugi. «La seva veu és incommensurable. Cada vegada té més registres en els seus temes, cosa que fa que arribi fàcilment a molts públics. Explora l’emoció i l’atreviment com ningú», remarquen Rodríguez i Iborra. Al seu llibre plantegen un road trip per estudiar el seu èxit. Al llarg de les pàgines, realitzen un recorregut des de la seva infància al Baix Llobregat fins a la seva eclosió als Estats Units. Per a això, barregen testimonis inèdits amb diferents anàlisis de la seva discografia.
El seu mestissatge radical és valent. I no només pel concepte que ha defensat, sinó per les seves intencions internacionals. Les picades d’ullet al jazz, els coquetejos amb el dembow i els llaços amb l’òpera demostren que sempre vol anar més enllà. Potser, per això, tot i que el seu ADN flamenc mai desaparegui, no per sumar adeptes. La seva proposta és total, altament hipnòtica. «Va deixar de ser només artista en el moment en què va absorbir un públic massiu. La idolatren a tot el món i, per tant, volen saber no només el que proposa musicalment, sinó també què pensa. Les xarxes socials ens han acostat a ella, mostrant-la de carn i ossos. No obstant, com qualsevol estrella d’avui, deixa veure fins on vol», afegeixen.
A través d’entrevistes a persones que han coincidit amb ella en aquest temps, els escriptors dibuixen el procés creatiu que ha liderat Rosalía. Reconstruir-la des d’angles poc evidents ha sigut el seu repte més gran. N’hi ha tantes, tantes capes en la seva investigació que, més que una biografia a l’ús, ull, es tracta d’un retrat únic de gran valor personal: «La primera idea preconcebuda que desmuntem amb aquest llibre és que Rosalía només n’hi ha una». De fet, totes les cares que ha mostrat en aquests nou anys no han fet més que reafirmar-la. És única, precisament, per no haver frenat cap de les seves pulsions. Una autenticitat que s’ha saldat amb 200 nominacions i 80 premis, entre ells el Grammy, el Billboard i el MTV. Ara bé, no hi ha més guardó que comptar amb una massa que respon a l’uníson davant qualsevol moviment. Allà hi ha les xifra: el dia que va llançar Lux, va marcar una fita amb 42 milions de reproduccions a Spotify. Un àlbum en el qual, a més, no és fútil, reforça la seva recerca constant d’universalitat: malgrat que l’espanyol és l’eix vertebral, va incloure fins a 13 idiomes en ell.
Calcula els seus impulsos
«És una diva global amb un poder de decisió vital per a una trajectòria com la seva. Cada etapa ha sigut veritable, agradés més a un segment de la seva audiència o un altre», assenyalen. Les xifres l’avalen: l’artista es troba al lloc 35 del rànquing mundial de Chartmetric. Una llista que lideren Justin Bieber, Bad Bunny i Ed Sheeran. El següent nom nacional queda lluny: Enrique Iglesias, el 147. El segueixen 27 milions d’usuaris a Instagram. I a Spotify, depassa 31 milions més. Per al 2026, té confirmades 57 dates que el portaran pel Canadà, Argentina, Puerto Rico, Colòmbia i Brasil, entre altres països.
¿Quant hi ha d’arquitectura en les seves decisions? ¿Improvisa? ¿O calcula els seus fins al seu impulsos? Tres preguntes que Rodríguez i Iborra responen amb contundència: «Necessita continuar demostrant emoció, vida, esclats. Però alhora és una peça clau en un mercat gegant. I aquí les decisions han de meditar-se. Rosalía ha après a jugar amb les regles. La indústria és bastant més gran que ella. Per la qual cosa s’han hagut d’adaptar mútuament». És difícil imaginar cap on es dirigirà ara. El temps dirà. No obstant, no hi ha dubte que la religió continuarà sent un dels seus pilars.
P. Si Rosalía fos un personatge literari, ¿de quina novel·la s’hauria escapat?
R. De Cims borrascosos. Som davant una Rosalía visceral, gairebé salvatge. En la seva carrera hi ha amor, obsessió, identitat. Tot, al límit.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Míriam de Rosa, que va exercir de jutgessa a Manresa, s'incorpora l'1 d'abril com magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos