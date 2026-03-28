El cardoní Ovidi Cobacho presenta a Sant Fruitós el llibre en què recupera la memòria de dones artistes de Manresa
El llibre 'Pioneres: Les arrels femenines de l'art manresà' treu de l'oblit la trajectòria demés d'un centenar de dones manresanes que, entre finals del segle XIX i les primeres dècades del segle XX, van tenir un paper destacat en àmbits artístics ben diversos
Jaume Grandia
La sala gran de la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages es va omplir de públic amb motiu de la presentació del llibre Pioneres: Les arrels femenines de l’art manresà, una obra de gran valor històric i cultural signada pel cardoní Ovidi Cobacho Closa. L’acte, emmarcat dins del programa d’activitats organitzat per la biblioteca amb motiu del Dia Internacional de la Dona, va esdevenir un espai de reflexió i reconeixement al paper sovint invisibilitzat de les dones en la construcció del panorama artístic de Manresa.
La publicació, impulsada pel grup de recerca GREHVAT.0, és fruit d’un extens treball d’investigació que recupera la trajectòria de més d’un centenar de dones manresanes que, entre finals del segle XIX i les primeres dècades del segleXX, van tenir un paper destacat en diversos àmbits artístics. Pintores, dibuixants, artesanes i altres creadores que, malgrat les dificultats socials i culturals de l’època, van contribuir de manera decisiva al desenvolupament cultural de la ciutat.
Durant la seva intervenció, l’autor i coordinador del projecte, Ovidi Cobacho, va explicar detalladament les diferents fases de la recerca, que ha combinat l’estudi de fonts documentals, arxius històrics i testimonis indirectes per reconstruir aquestes trajectòries oblidades. Cobacho també va oferir una visió àmplia de l’evolució del paper de la dona al llarg de la història, des de la prehistòria fins a l’actualitat, posant en relleu les desigualtats estructurals però també les aportacions constants de les dones en tots els camps del coneixement i la creació.
De l’altra, dones d’orígens més humils que, gràcies a institucions com l’Escola d’Arts i Oficis, fundada el 1902, o acadèmies privades que van començar a proliferar a partir dels anys trenta, van poder desenvolupar les seves habilitats i iniciar trajectòries creatives malgrat les limitacions socials.
