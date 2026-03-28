«Si després de la mort s’hi estigués tan bé, tornarien per explicar-ho»
Pepita Bernat és una centenària optimisita, comparteix records de guerra, amors i negocis, el seu secret per viure bé és moure's i ballar cada dia
Anna R. Alós
Pepita Bernat, centenària de 106 anys, comparteix la seva vida plena d’amors, viatges i negocis amb un esperit optimista i lluitador. Cada diumenge continua anant a ballar a La Paloma, on troba energia i alegria per seguir activa.
-Va néixer a Lleida però es va criar a Barcelona. Explicui’m això.
-Érem set germans i a mi em van enviar a Barcelona, em va acollir una família rica. Quan va esclatar la guerra em van portar de nou al poble perquè tenien molta por de la ciutat. Una bomba havia matat una tieta. Recordo la por a l’esclatar les bombes, terrible.
-Hi ha més records d’aquells dies de guerra?
-A casa de la meva tieta revolucionària, germana de la meva mare, que era d’un partit que es deia POUM, vaig conèixer el jove Francesc Macià. Vaig veure com amagaven les pistoles al fogó de carbó apagat, al fons, i a sobre hi van col·locar una olla. Allà ningú les podia trobar.
-Ha tingut temps per estimar, molt. Parlem d’homes?
-He tingut tres relacions. En dues em vaig enamorar i en una em vaig casar sense estar enamorada. Em vaig casar per amor propi, per despit. Acabava de sortir d’una relació amb el meu nòvio oficial, estava destrossada.
-Què va passar?
-La família en què estava acollida ens va obligar a deixar-ho. Ell també vivia allà. Érem molt joves. Ens vam enamorar bojament, però aquella és una història molt profunda. El vaig estimar molt, però ja no fa mal perquè als 73 anys em vaig tornar a enamorar. Aquella va ser la segona vegada.
-Potser es pot enamorar una tercera vegada.
-Com m’he d’enamorar als 106 anys? Ara ja no, això segur. He viscut intensament i ara començo a retirar-me una mica, però no cregui que gaire. Cada diumenge a la tarda vaig a ballar a La Paloma, m’encanta ballar. Cal moure’s, jo m’he mogut sempre. Ballar no m’ho traurà ningú, mentre pugui. ¡Balleu!
-Com va conèixer el seu marit?
-El meu nòvio i jo passejàvem per un carrer cada dia, poca cosa més podíem fer. Un noi estava recolzat sempre en una porta i ens veia passar. Un dia em va veure sola i em va preguntar on era ell. Li vaig dir que ho havíem deixat. Van passar els dies, em va convidar a un cafè, i així va començar tot. Tres mesos després ens vam casar.
-És clar que no el va estimar, però ho va passar malament?
-Mai em va maltractar físicament, de paraula una mica. No era un mal home, era un pobre home, un pusil·lànime. Ho vaig passar malament emocionalment per això, perquè no l’estimava. No vam tenir fills.
-Es penedeix d’haver-se casat amb ell?
-Sí, però em va donar peu per fer altres coses. El vaig abandonar quatre vegades. Les tres primeres em va trobar, i estava obligada a tornar. Era això o la comissaria. A la quarta li vaig dir «no em trobaràs mai més». Vaig marxar ben lluny, a Suïssa. Vaig treballar de nurse de quatre nens.
-I després?
-Vaig tornar amb estalvis i molt ben preparada. Però vaig haver de posar-ho tot a nom d’ell. Les dones no podíem tenir res al nostre nom, ni un compte al banc. I vaig muntar un negoci rere l’altre. Tots van anar bé però a base de treballar molt, això sí.
-Expliqui’m coses d’aquests negocis.
-El primer va ser un xiringuito a la platja i després, un restaurant. Més endavant una carnisseria. La vaig muntar en una quadra i va quedar preciosa. Llavors vaig comprar aquest pis on visc ara, al costat de la Rambla, que era una perruqueria. Va funcionar de meravella. A partir del 1975, amb la democràcia, ja ho vaig poder posar tot al meu nom. Ell es va morir, havíem estat junts 36 anys en total, i al final el vaig cuidar, tenia un càncer.
-Cada diumenge va a ballar a La Paloma.
-Sí, allò és casa meva. Hi vaig a ballar des que tenia 16 anys, amb tres amigues. No teníem edat per entrar-hi, però el porter ens colava. «¡Només una hora!», ens deia. Però què va, ens quedàvem molta més estona. Encara anàvem a l’escola de monges amb bates de ratlles i mitjons fins als genolls. No m’agradaven les monges, mai he sigut religiosa.
-Com passa ara les hores?
-Vaig a un centre on faig gimnàstica, ball, recito... Sempre he recitat, m’agrada molt, i llegeixo molta poesia. S’han de fer coses, una no s’ha de quedar mai quieta.
-Li fa por la mort?
-No, de cap manera. No em vull morir, ¿eh? Però de por no me’n fa. I no crec que després de la vida hi hagi alguna cosa, ningú que s’hagi mort m’ha telefonat, ningú m’ha vingut a explicar res. Si després de mort s’hi estigués tan bé com volen fer pensar, algú hauria tornat per explicar-ho. Jo no crec en res, només en la vida. I en una vida optimista i positiva.
-Si li demano el millor moment de la seva vida...
-La primera vegada que em vaig enamorar, sens dubte. La il·lusió de llavors, si ho penso puc reviure fins a les sensacions, aquell primer moment que se’m va declarar, mai se m’ha esborrat la seva imatge.
-Què no li agrada del món avui?
-La joventut d’ara no m’agrada gens, no es pot aguantar. Fan el que els dona la gana i no tenen respecte per res. Sembla que els és igual tot, ¡però si fan pipí en una cantonada del carrer! Els falten límits, vergonya. I la gent no es mira, caminen mirant la pantalla. Els interessen les aplicacions, poca cosa més. L’educació ho és tot, i si en tenen, no la utilitzen.
-Com veu la situació política a Espanya?
-Fatal. El PSOE actual no és progressista, m’ha decebut. Pensen poc en els altres, ens espremen massa. ¡Però si la gent no pot viure! S’haurien d’ocupar més de les persones grans, hi ha gent sense autonomia, sense recursos i sense ajuts reals.
-Què esborraria del passat?
-No sé què dir-li... Ja ho sé, no em casaria amb qui ho vaig fer.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2